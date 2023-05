Esporte CBF se pronuncia sobre caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior na La Liga: “A cor da pele não pode mais incomodar”

22 de maio de 2023

Vinícius Júnior foi chamado de macaco por torcedores do Valencia. (Foto: Reprodução)

O planeta do futebol vivenciou mais um caso de racismo na Europa. Novamente na Espanha, Vinícius Júnior foi chamado de macaco por torcedores do Valencia, no Estádio Mestallas, na derrota do Real Madrid por 1 a 0. A partida ficou paralisada por alguns minutos, mas não houve nenhuma punição.

Depois de Vinícius Júnior e Carlo Ancelotti, foi a vez da CBF se pronunciar sobre o episódio ocorrido neste domingo (21). A entidade brasileira repudiou os ataques e desejou forças ao jogador. “Até quando ainda vamos vivenciar, em pleno século XXI, episódios como o que acabamos de presenciar, mais uma vez, em La Liga? Até quando a humanidade ainda será apenas espectadora e cúmplice de atos cruéis de racismo? Até quando vamos precisar lembrar que é crime? Até quando vamos ter que lutar por atitudes concretas e eficazes dentro e fora dos campos?”

“Não há alegria onde há racismo. Você tem todo o nosso carinho e de todos os brasileiros, Vinícius. Não só você, mas todos que sofreram e sofrem com essa doença mundial, que é o racismo. A cor da pele não pode mais incomodar”, concluiu.

Os ataques começaram aos 27 minutos do segundo tempo e, ao identificar os torcedores, o atacante denunciou ao árbitro. Em seguida, cântico racistas tomaram conta do estádio e a partida foi paralisada até que torcedores parassem, a pedidos do sistema de som. No final da partida, nova confusão. Vinícius foi enforcado e empurrado por jogadores do Valencia e, ao se defender, foi expulso.

Federação Espanhola

O novo caso de racismo envolvendo Vinicius Jr. levou Luis Rubiales, presidente de Federação Espanhola, a afirmar que a Espanha atravessa um “problema de comportamento, educação e racismo”. O dirigente convocou uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (22) para dar uma posição forte da entidade em relação à questão.

“Quero fazer uma declaração institucional. Decidi aparecer como o chefe do futebol espanhol. Esta é uma questão que assumiu uma dimensão para além do futebol. O que aconteceu ontem, e não é a primeira vez, me levou a aparecer e dar uma explicação”.

“Temos um problema no nosso país de comportamento, educação e racismo. A primeira coisa é reconhecê-lo. Enquanto houver uma pessoa indesejável que insulta por causa da condição sexual, cor da pele ou credo, temos um problema sério que mancha todo um time, torcedores, clube ou país”, disse Luis Rubiales.

“Somos um país muito acolhedor e que recebe milhões de habitantes todos os anos, também no futebol. Vinícius e qualquer jogador de futebol feminino ou masculino que sofra uma ofensa, neste caso por racismo, conta com o apoio da RFEF”.

“Estamos aqui para apoiar e ajudar, mas também para pedir que nos ajudem a melhorar. Há quem fale do comportamento de certos jogadores. Não vou entrar nesse assunto porque é para isso que servem os árbitros e as comissões. Mas não podemos comparar um problema que envolve um grão de areia com um problema que envolve todo um deserto”.

“Repito, mesmo que seja um apenas um torcedor indesejável, mesmo que seja um grupo, é um problema que mancha todo o futebol espanhol. Certamente, Vinicius está mais certo do que pensamos. E todos podemos mais, também a Federação. O objetivo que estabelecemos para nós mesmos é que Vinícius e os demais jogadores que sofreram com esse problema, o mais rápido possível, posso dizer publicamente que isso não é mais um problema na Espanha. Espero que esse dia chegue o mais rápido possível. É para isso que vamos trabalhar. Esse recado para Vinicius e demais agentes do futebol que sofreram com isso”.

Rubiales ainda aproveitou para convidar Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, para uma visita à Federação Espanhola.

