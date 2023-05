Esporte Ministério da Igualdade Racial diz que vai notificar autoridades espanholas e La Liga após ataques racistas contra Vini Jr

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Ataques aconteceram em jogo entre Real Madrid, time de Vini, e Valencia pelo campeonato espanhol. (Foto: Agência Brasil)

O Ministério da Igualdade Racial afirmou que vai notificar autoridades espanholas e a La Liga, responsável pelo campeonato espanhol, após ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Junior. “Repudiamos mais uma agressão racista contra o @vinijr. Notificaremos autoridades espanholas e a La Liga. O Governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui nem fora do Brasil! Trabalharemos p/ que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências”, disse a pasta.

De acordo com o Ministério da Igualdade Racial, a notificação foi enviada na manhã dessa segunda-feira (22). A ministra da pasta, Anielle Franco, também saiu em defesa do jogador brasileiro nas redes sociais.

“Inaceitável! O peito chega aperta de tanta indignação! Até quando teremos que lidar com isso!? Chega de racismo!!!!!!!!!”, escreveu a ministra. Anielle Franco disse também que a pasta vai trabalhar para que “superar” o racismo que jogadores brasileiros ainda sofrem “dentro e fora dos campos e das quadras”.

Entenda o caso

O brasileiro Vinícius Junior tem sido vítima de ataques racistas durante jogos do campeonato espanhol. O mais recente aconteceu durante jogo neste domingo entre Valencia e Real Madrid, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, que foi interrompido no segundo tempo após parte da torcida presente no estádio Mestalla chamar o brasileiro de “macaco”. A partida acabou com vitória do Valencia por 1 a 0.

Nas redes sociais, o jogador afirmou que a La Liga, a Federação de Futebol da Espanha acham o comportamento racista “normal” e que o país europeu hoje é conhecido como um país racista no Brasil.

“Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhois que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui”, escreveu Vini.

A LaLiga, liga que organiza a competição, tinha registrado até o fim de março oito reclamações na Justiça por racismo contra Vinicius Junior apenas nesta temporada do campeonato.

La Liga retruca

O presidente da La Liga, Javier Tebas, usou as redes sociais para responder às críticas feitas por Vini Jr. Ele insinou que o atacante exagera nas acusações de negligência do campeonato nos casos de racismo.

“Não se deixe manipular e tenha certeza de entender bem as competências de cada um e o trabalho que estamos fazendo juntos”, escreveu Tebas.

“Já que aqueles que deveriam não te explicam o que é que LaLiga pode fazer nos casos de racismo, tentamos nós explicarmos, mas você não se apresentou em nenhuma das datas acordadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e injuriar LaLiga, é necessário se informar adequadamente, Vini Jr”, disse o presidente do campeonato.

