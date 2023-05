Tecnologia Criptomoedas: hackers “sequestram” plataforma suspeita de lavar dinheiro para a Coreia do Norte

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Plataforma foi alvo de uma aquisição hostil de hackers por meio de uma proposta de governança. Foto: Reprodução Plataforma foi alvo de uma aquisição hostil de hackers por meio de uma proposta de governança. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tornado Cash, um serviço que permite aos usuários “mascarar” transações de criptomoedas, foi alvo de uma aquisição hostil de hackers por meio de uma proposta de governança considerada maliciosa.

Samczsun, pesquisador de segurança da empresa de investimentos cripto Paradigm, disse no Twitter que um invasor concedeu a si mesmo 1,2 milhão de votos falsos no sábado. Como os votos falsos ultrapassaram os 700 mil votos legítimos, isso permitiu ao invasor obter controle total sobre a governança da Tornado Cash.

O Tornado Cash é um protocolo blockchain e TORN, seu token de governança, permite que os detentores votem nas mudanças propostas no serviço.

“Agora que eles têm todos os votos, podem fazer o que quiserem. Nesse caso, eles simplesmente retiraram 10 mil votos como TORN e venderam tudo”, disse Samczsun em um tuíte.

Logo após a notícia do hacker, a exchange cripto Binance disse que pausará temporariamente os depósitos de TORN. O token se estabilizou na segunda-feira (22) na Ásia, depois de cair no domingo (21). Seu preço recuou mais de um terço, para cerca de US$ 4,56, em comparação com uma alta intradiária no sábado, de acordo com dados da CoinGecko.

O Tornado Cash é supostamente a ferramenta preferida de hackers e criminosos para lavar dinheiro roubado ou ilícito. Dados da Dune Analytics mostraram que mais de US$ 8 bilhões foram enviados por meio do Tornado Cash desde o início do serviço em 2019.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções ao Tornado Cash em agosto, depois de dizer que o serviço foi usado por hackers norte-coreanos para lavar ganhos ilícitos. O Lazarus Group, da Coreia do Norte, lavou cerca de US$ 450 milhões por meio do serviço, disse um funcionário do Tesouro na época.

Bitcoin

O bitcoin (BTC) e o ether (ETH) operaram em alta nesta segunda-feira (22), em um dia de baixa volatilidade e desempenho modesto do mercado acionário dos Estados Unidos. Do lado dos indicadores, a semana será bastante agitada. Na quarta-feira (24), será divulgada às 15h (horário de Brasília) a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), na qual decidiu-se por elevar os juros dos EUA em 0,25 ponto percentual, colocando a taxa de juros básica em um patamar de 5% a 5,25% ao ano.

Já na quinta (25) às 9h30min, sai a já citada segunda estimativa do PIB dos EUA no primeiro trimestre. Na primeira leitura, o Departamento do Comércio americano reportou um crescimento de 1,1% na atividade econômica dos três primeiros meses de 2023. Por fim, na sexta (26) também às 9h30min, sai o Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) relativo ao mês de abril.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/criptomoedas-hackers-sequestram-plataforma-suspeita-de-lavar-dinheiro-para-a-coreia-do-norte/

Criptomoedas: hackers “sequestram” plataforma suspeita de lavar dinheiro para a Coreia do Norte

2023-05-22