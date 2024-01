Dicas de O Sul CDL POA compartilha lições da NRF 2024 na próxima quarta-feira em Porto Alegre

A CDL Porto Alegre realizará o primeiro evento para compartilhar percepções e aprendizados sobre a 114ª edição da Retail’s Big Show. Promovida pela NRF (National Retail Federation), a maior feira mundial do varejo terminou na ça-feira (16), em Nova Iorque, depois de mobilizar 40 mil participantes de cerca de 100 países e mais de um mil expositores.

O “Pós NRF 2024” ocorrerá na próxima -feira (24), às 18h30min, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre. O propósito é mostrar um resumo voltado para o mercado local do que foi apresentado no palco nova-iorquino. A programação contará com painéis de Fabiano Zortéa, organizador da comitiva que foi aos EUA e coordenador estadual do Varejo do Sebrae-RS, e de Gustavo Schifino, diretor de Inovação e Negócios na Linx Stone Co. e especialista em varejo e missões à NRF.

A comitiva teve entre seus integrantes representantes da CDL POA – o presidente do Conselho Deliberativo, Vilson Noer; o vice-presidente comercial, Sergio Galbinski; e o coordenador de Marketing da Entidade, Leonardo Nakatani. No “Pós NRF 2024, também estão programados painéis com empresários participantes da comitiva. Mais informações no link https://cdlpoa.com.br/eventos/pos-nrf-2024/

Como já era esperado, a Inteligência Artificial foi um tema transversal em quase todas as abordagens e muito se refletiu em como usá-la para humanizar ainda mais as relações dentro do varejo, potencializando a excelência na entrega e no atendimento principalmente. Sustentabilidade e liderança também foram assuntos debatidos, inclusive por personalidades que construíram suas carreiras em outros segmentos.

Em 2021, a atriz, apresentadora, produtora e empresária Drew Barrymore cofundou, juntamente com Shae Hong, a Beautiful, empresa que combina design elegante, cores contemporâneas e silhuetas modernas para eletrodomésticos e utensílios de cozinha de alto desempenho. A Beautiful surgiu com a intenção de oferecer produtos inovadores, funcionais e acessíveis para estimular conexões humanas e afetivas na principal peça da casa: a cozinha.

Para Drew e Shae, o sucesso dos produtos, já comercializados no Walmart, se deve à junção de inovação com design premium pensados em fortalecer a ligação humana em casa. Por trás da ideia de lançar uma linha de eletrodomésticos, está a maternidade. Quando se tornou mãe, Drew entendeu que era hora de desacelerar um pouco e passar mais tempo em casa com as filhas Olive, 11 anos, e Frankie, 10. Ela, ainda, destacou as dificuldades em empreender e, por isso, disse valorizar o poder de parcerias para tirar sonhos do papel.

Já Earvin “Magic” Johnson mostrou que, não importa o campo, vai integrar qualquer “Dream Team” de atividades as quais se dedicar. Vigoroso, com seus 64 anos e 2m06cm, o mítico armador da camiseta 32 do Los Angeles Lakers na NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete, se converteu em um dos empresários e filantropos mais poderosos e respeitados do mundo. Ao trocar a quadra de basquete pela sala de reuniões, Johnson aproveitou com sucesso suas habilidades e tenacidade no mundo dos negócios como presidente e CEO da Magic Johnson Enterprises, fornecendo produtos e serviços de alta qualidade que se concentram principalmente em comunidades etnicamente diversas e carentes.

Na NRF, ele contou como a vida de atleta o ensinou sobre a importância da união e da coletividade, atributos essenciais para o sucesso nos negócios. Para ele, o mais importante é trabalhar com as pessoas certas e engajadas com a cultura da empresa. “Considero fundamental, nas minhas empresas, compartilhar a visão estratégica com todo o time para que o direcionamento das decisões seja entendido”, afirmou, agregando que, junto com o crescimento dos empreendimentos, é imprescindível olhar o impacto na sociedade. Sustentabilidade, para ele, é uma pauta inegociável.

