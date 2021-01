Acontece CDL POA, prefeitura, Sindilojas e Sindha fazem chamamento à população contra a Covid-19

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

(Foto: Divulgação)

A CDL Porto Alegre, em uma iniciativa conjunta com a prefeitura municipal, Sindilojas Porto Alegre e Sindha estão lançando mais uma etapa da campanha “Mobilização – Atitude Responsável- Faça a sua parte”. O objetivo é manter a mobilização do comércio no combate à pandemia com o desdobramento de mais uma etapa da ação.

O presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, destaca que, desde a definição dos protocolos de prevenção e combate à Covid-19, há quase um ano, os lojistas vêm adotando todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde. “Temos um compromisso com a população e com a coletividade. E, como a cidade continua precisando da contribuição de cada um para alcançarmos este bem-estar geral, também estamos dando ênfase, de uma maneira educativa e positiva, de como pode ser feita esta cooperação”, esclarece Piva.

Já o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, comentou que muitas pessoas estão relaxando com a pandemia, em razão do início da vacinação. Segundo Kruse, os cuidados com a doença devem ser mantidos. “O momento é delicado, pois todos querem usufruir da nossa cidade, aproveitar os dias quentes de verão. E isso é, sim, possível, desde que façamos tudo com muita responsabilidade. É essa a mensagem que queremos passar com a campanha”, afirmou o presidente do Sindilojas Porto Alegre.

