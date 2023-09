Economia Cédula de 5 reais com detalhe na numeração pode valer mais de R$ 400

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2023

O modelo em questão tem um asterisco antes da numeração da cédula, encontrado na parte inferior direita da nota. (Foto: Reprodução)

Quem pensa que dinheiro valioso é aquele bem antigo ou, então, de países para onde as pessoas não costumam a viajar muito pode estar bem enganado nessa ideia. É possível que você tenha uma cédula que vale muito mais do que você imagina bem dentro do seu bolso.

E estamos falando de uma cédula comum, de valor mais baixo, não aquela de R$ 200 que muitos brasileiros ainda nem pegaram na mão. No caso, estamos mencionando uma nota de R$ 5 que pode valer mais de R$ 400 no dia de hoje.

O modelo em questão – que pode valer bem mais do que o número que está impresso no papel – tem um asterisco antes da numeração da cédula, encontrado na parte inferior direita da nota. “Essa foi uma cédula de reposição e tem uma tiragem menor, por isso é diferente das cédulas comuns de 5 reais que vemos por aí”, esclarece André Rigue, especialista da comunidade numismática ciência que estuda cédulas e moedas do Brasil e do mundo. “É uma cédula de 1994 que os colecionadores procuram bastante”.

Segundo Rigue, uma cédula com essa característica e em bom estado pode valer em torno de R$ 400 reais. “Tem fatores que podem influenciar o valor, como a qualidade dela. Os colecionadores sempre procuram a cédula mais perfeita possível”, dá a dica.

“Quanto mais conservada a cédula, maior o preço dela”, ressalta o especialista, chamando atenção para os cuidados com o dinheiro e o olhar atento para raridades que possam estar perdidas dentro da carteira.

Outras cédulas

Além da nota de R$ 5, outras cédulas ainda podem ser muito valiosas mesmo ‘não parecendo’. É o caso de uma nota de R$ 10 que – também por possuir um asterisco em sua numeração – representa um valor maior do que o número que está impresso no papel.

Segundo André Rigue, a cédula em questão pode ser adquirida por um colecionador por até R$ 4 mil dependendo do estado de conservação. “Muitos pensam que a cédula de R$ 10 mais valiosa é aquela de plástico, mas tem modelos antigos bem mais visados”, pontua.

Além de detalhes, como símbolos na numeração, até mesmo um erro pode tornar seu dinheiro valioso, como é o caso da moeda de 50 centavos que, por um equívoco na impressão, foi emitida como sendo de 5 centavos, mas que hoje pode valer até R$ 1,8 mil.

