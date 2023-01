A defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse, que nesta segunda-feira (23), o telefone dele foi entregue a Polícia Federal. Ibaneis é alvo de uma operação da Procuradoria-Geral da República na última sexta-feira (20).

O governador afastado e o ex-secretário executivo da Segurança Pública do DF Fernando de Souza Oliveira são investigados no inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades de Estado que se omitiram durante a invasão dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.

Os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão no Palácio do Buriti, na casa e no escritório de advocacia do governador, na residência de Oliveira e na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O governador afastado estava em uma fazenda, no Piauí, e voltou à capital neste domingo (22).