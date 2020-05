Colunistas Cenas do Brasil

Por Leandro Mazzini | 14 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A paz da PF com o presidente Jair Bolsonaro está longe, talvez impossível de acontecer. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Uma cena constrangedora no gabinete do prefeito de Balneário Camboriú (SC), há dias, ilustra um pouco do que passa o Brasil sobre subnotificação e casos de Covid-19 e insistência contra o confinamento necessário. O prefeito Fabrício Oliveira estava reunido com equipe de urbanistas de Jaime Lerner e foi chamado pela secretária. Saiu da sala. Voltou com máscara, muito constrangido, avisou que testara positivo para coronavírus, e encerrou a reunião; E alertou a todos: Peço que entrem em quarentena.

Cloroquina x Covid

A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, visita o Hospital Tibério Nunes em Floriano (PI), que tem usado cloroquina, com sucesso, na recuperação de infectados.

Demorou

A Rádio Justiça afastou, após pressão do sindicato, um operador contaminado por coronavírus. Ele teve por semanas contato com colegas, mesmo com sintomas fortes.

Tele SUS

O Ministério da Saúde lançou o serviço Disque Saúde 136, em parceria com as operadoras, e o aplicativo Coronavírus-SUS para dúvidas sobre a pandemia.

Caso Moro

Fontes da Coluna apontam que três delegados são imprescindíveis nas oitivas da investigação do STF, se a Corte quiser se aprofundar: Juliana de Sá Pereira Pacheco, do Recursos Humanos, Daniel França, ex-coordenador de segurança de Bolsonaro, e Rodrigo Carvalho, subordinado direto de Alexandre Ramagem, o quase-DG.

Sem paz

A paz da PF com o presidente Jair Bolsonaro está longe, talvez impossível de acontecer. Das hostes à cúpula, ninguém quer a imagem de uma suposta polícia presidencial.

Raio X

A atuação da família Kanner, que controla a gigante do varejo Riachuelo, entrou no radar do Palácio do Planalto. Integrantes da família têm adotado um discurso de oposição ao presidente e ao Governo. As críticas são no campo da ética e da moral.

No provador

Quem lida com o assunto tem certeza de que a empresa, crítica como é, não terá dificuldade de passar pelo mesmo raio X de boas práticas que exige com tanto rigor.

Na pauta

As reformas tributária e administrativa voltarão à pauta do Congresso até o começo de junho, garantiu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no lançamento virtual do livro Tributação 4.0, organizado pela ABDF, presidida pelo advogado Gustavo Brigagão.

MERCADO

Sem crise

Nem tudo é crise, acredite. O mercado de consórcios deve crescer até 15% em 2020, segundo dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios.

Sem crise 2

A TIM fechou o primeiro trimestre com alta de 8,3% no lucro líquido.

Bloqueio

O deputado Vinícius Farah (MDB-RJ) apresentou indicação legislativa ao Ministério da Fazenda para que os cartórios de protestos não atuem durante a pandemia. Ou seja, enquanto durar a crise do coronavírus, SPC e Serasa não poderão negativar ninguém.

Vaivém

Na segunda-feira, o Senado havia aprovado por 72 votos a 4 projeto semelhante. O PL 675/20, dos deputados Denis Bezerra (PSD-CE) e Vilson da Fataemeg (PBS-MG), recebeu 20 emendas e por isso volta para a Câmara.

ESPLANADEIRA

# Supermercados Mundial lança playlist “Para relaxar no fim do home office” no Spotify.

# Inscrições para participar do concurso da Cachaça Magnífica vão até o dia 17.

# ONG ‘Meninas e Mulheres’ recebe doações de alimentos para comunidades cariocas. (21) 969360072.

# Quod, birô de crédito autorizado pelo BC, oferece a micro e pequenas empresas o serviço de análise de crédito ilimitado a R$ 0,99 por dois meses.

# Ex-presidente FHC participa de ‘live’ hoje com rabino Michel Schlesinger.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas