Por Flávio Ricco | 14 de Maio de 2020

Liah, em seu canal do YouTube, homenageou Aldir Blanc com “Resposta ao Tempo”. (Foto: Divulgação/João Mário Nunes)

Olha que maluco: a Record interrompeu, em 1º de abril, a exibição do “Domingo Show”, da Sabrina Sato, menos de um mês da sua estreia e de toda a expectativa criada.

A justificativa apresentada foi a pandemia, a desculpa da vez, com as costas já bem largas por tudo de errado que anda saindo.

Em comunicado distribuído na ocasião, a Record informou que um dos quadros do programa, “Made in Japão”, seria deslocado para as noites de sábado.

Promessa que foi feita.

Mas o interessante de toda a história é que o reality “Made in Japão” já está totalmente gravado. Os estúdios do Gugu Liberato, GGP, foram utilizados para isso.

Falta só anunciar o vencedor do prêmio de 500 mil reais.

E o curioso é que alguém ganhou, só que até agora não sabe que ganhou. Ninguém foi informado de nada. Só quando o programa voltar.

Se é que vai voltar.

TV Tudo

Futuro da dramaturgia

A executiva Mônica Albuquerque, diretora de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico (DAA) da Globo, e Silvio de Abreu, número 1 da Teledramaturgia/Humor da emissora, iniciaram ontem um painel com autores da casa que vai até amanhã.

Nesses três dias, os executivos vão apresentar os resultados de uma pesquisa sobre os efeitos das pandemias e guerras nas artes ao longo da história a fim de ajudar seus escritores a pensar no que criar “para o depois da “Covid-19”.

Releituras

“A Cor do Amor”, em dueto, Roberto Carlos e Liah Soares, já está na trilha sonora de “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo, na fila das 21h da Globo.

Liah, em seu canal do YouTube, nas releituras dos grandes clássicos da MPB, homenageou Aldir Blanc com “Resposta ao Tempo”.

Nova ordem

Na Band, todas as chefias de jornalismo das emissoras de TV de rádio, agora serão reunidas no mesmo ambiente, a redação principal.

Determinação do diretor Rodolfo Schneider.

E outra

Desde o começo da semana, todos os funcionários da Band foram informados que o uso de máscara passa a ser obrigatório. E “máscaras engraçadinhas” estão proibidas.

Tanto em ambientes internos quanto externos de todas as emissoras da rede.

Resultado

O “Globo Repórter” da última sexta, que mostrou os picos da Serra da Mantiqueira, na travessia de montanhas mais difícil do Brasil, registrou sua melhor audiência desde novembro do ano passado.

No PNT, que considera as 15 praças em todo o País, foram 21 pontos. Em São Paulo, 24. Nos dois cenários, recorde no ano.

Bingo

A Rede TV! se supera. Agora, direto, tem um QR Code na tela, como porta de entrada dos sorteios. A ideia, parece, é colocar em cima dos produtos da casa, só que de vez em quando escapa e também entra nos comerciais.

Não por acaso, entre seus funcionários, a Rede TV! já é chamada de TV Cassino.

Parou por aí

Ao término da temporada do “Música Boa Ao Vivo”, Iza não fechou mais nada com o Multishow, canal da Globo.

“Não temos projeto de novo programa”, informa a assessoria da cantora.

A propósito

Assim como todos os outros programas, não há ainda uma decisão sobre a próxima temporada do “The Voice Brasil”.

Antes de tudo ser paralisado, estava confirmada para setembro. Agora já não existe essa certeza.

Pedra em cima

Domingo, no “Terceiro Tempo”, Milton Neves deu um pitizinho no ar, porque um alongado merchandising da Cátia Fonseca atrasou a sua entrada e derrubou a boa audiência que a live do Daniel tinha conseguido.

Mas tudo bem. Os devidos pedidos de desculpas já foram feitos. E aceitos. Tudo na paz.

Das antigas

Domingo, 10h da noite, em “O Vigilante Rodoviário” na TV Brasil, será exibido um episódio, “O Potrinho Zuni”, que tem a participação de Fúlvio Stefanini bem no comecinho da carreira.

Ele como filho do saudoso Xandó Batista. Luiz Guilherme, na época com 8 anos, participou do mesmo capitulo.

Dedicada

Durante uma live do Canal Brasil, Nathalia Dill contou que fez teste para o elenco de um filme sobre a vida de Rita Lee e está empenhada em conseguir o papel. Inclusive passou a investir em aula de canto e de corpo.

Também aguarda o fim da quarentena para se dedicar a trabalhos no teatro. Ela vem de elogiada participação em “A Dona do Pedaço”.

C´est fini

Primeiro lugar de audiência na Telefe da Argentina, a Record vibra com os resultados alcançados por “Jesus” no país vizinho.

Por aqui, a reprise tem ficado em terceiro lugar. Dados da Grande São Paulo, terça: 5 de média. SBT, 7,3 e Globo, 35,2.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

