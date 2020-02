Rio Grande do Sul Central da Fase viabilizou a confecção de 2.794 documentos em 2019

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

A Central de Documentação da Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo), que atende adolescentes de unidades de Porto Alegre e Novo Hamburgo, emitiu 2.794 documentos em 2019 e beneficiou 1.884 adolescentes.

O setor é responsável pela organização dos procedimentos para a confecção de carteiras de identidade (RG), CPF (Cadastro de Pessoa Física), certidão de nascimento, carteira de trabalho, título de eleitor e alistamento militar.

Durante o ano, foram confeccionadas 800 certidões de nascimento, 634 CPFs, 554 carteiras de identidade, 311 carteiras de trabalho, 120 títulos de eleitor e 375 certificados de alistamento militar. Além disso, 49 funcionários atualizaram os títulos de eleitor no setor.

A Central de Documentação é integrada pelos servidores Luis Carlos de Mendonça, Flavia dos Santos, Denise Berleze e Marinez Macagnan. “Nosso empenho se concentra em agilizar a organização dos documentos, visando a garantia de direitos desses jovens”, afirmam os funcionários.

O setor, que funciona no Case (Centro de Atendimento Socioeducativo) Padre Cacique, mantém convênios com o Ministério do Trabalho, IGP (Instituto-Geral de Perícias), TRE (Tribunal Regional Eleitoral), Junta Militar e Receita Federal.

