Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

Cerca de 5 mil pessoas, entre servidores e cidadãos, circulavam diariamente pelo Centro Administrativo antes da pandemia. Foto: Caroline Greiwe/Ascom SPGG

Considerado um dos prédios mais icônicos de Porto Alegre, com traços inspirados na arquitetura moderna presentes na concepção de Brasília, o Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari) recebe uma série de melhorias na circulação, acessibilidade e bem-estar, que beneficiarão servidores e cidadãos.

O governo do Estado, por meio da SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), tem realizado mudanças em todos os espaços do prédio, desde a pintura interna dos andares, sinalização e identificação dos departamentos de cada secretaria e entradas principais, renovação das placas de trânsito e iluminação externa.

“As melhorias começaram ainda na gestão da secretária Leany Lemos, com projetos voltados para a acessibilidade, e integram um amplo projeto para a modernização do Centro Administrativo.

Nossos esforços congregam no sentido de transformar o Caff em um prédio público sustentável, bem sinalizado, de inclusão, em que os servidores e os cidadãos que buscam pelos serviços públicos se sintam acolhidos”, afirma o secretário da SPGG, Claudio Gastal.

Nesta semana foi entregue o projeto de sinalização, interna e externa, que atende os 21 andares do prédio central e todos os anexos do complexo. “Nossa proposta foi criar uma identidade visual para o Caff que fosse atemporal e que as atualizações pudessem ser feitas de forma fácil e com baixo custo”, completa Gastal.

Além da economia com a criação das peças, produzida pela equipe de comunicação da secretaria, as equipes de marcenaria e manutenção produziram todos os totens internos, e restauraram as guaritas e identificações externas que já existiam, o que baixou o custo na produção e mão de obra. O gasto total ficou em torno de R$ 65 mil, que representa os custos das impressões dos materiais gráficos e instalação.

Portal centraliza informações

Outra novidade, já em funcionamento em 2021, é o portal do Caff: caff.rs.gov.br. No novo site podem ser consultadas informações como o mapa, com orientações das 14 secretarias localizadas no complexo e demais órgãos do governo estadual, e os serviços internos disponibilizados, desde manutenção predial, estacionamento, reserva de espaços e alimentação.

O projeto nasceu da necessidade de centralizar todas as orientações e serviços do complexo de 90 mil m² que, antes da pandemia, chegava a ter cerca de 5 mil pessoas circulando diariamente, entre servidores e cidadãos.

Também com foco na organização e manutenção da nova identidade visual, foi criado um campo “Material de Apoio”, no qual estão disponíveis documentos editáveis para a produção do material para identificação dos setores/departamentos.

Cada secretaria pode acessar, digitar o nome do setor e imprimir para posterior colocação nos displays das portas. O site foi desenvolvido pela equipe de informática da SPGG, em parceria com a assessoria de comunicação, também sem custos.

