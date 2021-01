Porto Alegre Dmae reabre segunda-feira atendimento ao público no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

Local ficou fechado dez meses devido à pandemia. Foto: Giulian Serafim/PMPA Local ficou fechado dez meses devido à pandemia. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Após dez meses fechado devido à pandemia do coronavírus, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) reabre, nesta segunda-feira (18), o Posto Comercial Centro, na rua José Montaury, 159, em Porto Alegre. A abertura ao público em geral ocorrerá às 8h30min, com a presença do prefeito Sebastião Melo e do diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Com prioridade para idosos e intensificação de protocolos de saúde e segurança, o atendimento terá distribuição de senhas por ordem de chegada, álcool em gel para assepsia das mãos e aferição de temperatura. As cadeiras para espera serão intercaladas, para facilitar o distanciamento. O posto estará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 16h30min.

O Dmae pede a compreensão da população para que siga utilizando os canais digitais e procurem o Posto Comercial apenas em casos de extrema necessidade, a fim de evitar aglomerações.

A reabertura dá sequência à reativação de espaços e estruturas públicas de Porto Alegre. No dia 8 de janeiro, o Jardim do Dmae no bairro Moinhos de Vento (rua 24 de Outubro, 200) foi reaberto com a presença do prefeito Sebastião Melo, da primeira-dama Valeria Leopoldino, do vice-prefeito Ricardo Gomes e do diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

O Dmae pode ser contatado através dos canais: telefone: 156, opção 2; site www.dmae.rs.gov.br; Aplicativo #EUFAÇOPOA; e-mail: dmae@dmae.prefpoa.com.br; chat: centraldmae.procempa.com.br/chat e WhatsApp (51) 99332-8170.

Vistorias

O novo diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia, iniciou na última semana uma série de reuniões e visitas às áreas do órgão, para conhecer a estrutura e conversar com os servidores. O objetivo é que os encontros sejam periódicos, seguindo as diretrizes do prefeito Sebastião Melo de diálogo direto, a fim de melhorar a prestação de serviços.

“O Dmae é dos servidores, é do município de Porto Alegre. Estou aqui para dizer a vocês que terão um gestor muito próximo, disposto a dialogar, para juntos tomarmos as decisões mais acertadas com a finalidade de termos um serviço melhor para a população”, disse Garcia.

ETE Serraria

Inaugurada em 2014 como obra-símbolo do Pisa (Programa Socioambiental), a estação tem capacidade para tratar 4.115 litros de esgoto por segundo e atende uma população de 760 mil porto-alegrenses. Contando com 11 ETEs e 32 EBEs (Estações de Bombeamento de Esgoto), hoje o Município coleta 90% do esgoto produzido e trata 57%.

Distrital Centro

A Distrital Centro, na avenida Princesa Isabel, faz parte das Gerências Distritais de Água e Esgoto do Dmae. A distrital atende o Centro e Gasômetro, Praia de Belas, Independência, Bom Fim, Farroupilha, Moinhos de Vento, Cidade Baixa, Azenha, Menino Deus, Santana, Santo Antônio, Bela Vista, Rio Branco, Petrópolis, Santa Cecília, Partenon, Glória (até Aparício Borges), Teresópolis, Nonoai, Vila Cruzeiro, Santa Teresa, Medianeira, Jardim Ipê, Jardim Europa e Vila Batista Xavier.

