Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

A Rede Pampa inaugurou nesta sexta-feira (13) um novo espaço físico no coração de Porto Alegre, dentro do Parque Harmonia. O Centro Cultural Rede Pampa recebeu autoridades estaduais, lideranças da sociedade e, claro, muita cultura gaúcha na celebração que abrilhantou a noite no Acampamento Farroupilha. A iniciativa, para além dos festejos tradicionalistas, contará com programação durante os 365 dias do ano.

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, foi o responsável por apresentar a placa de abertura do Centro, ao lado de sua esposa Elisa Gadret, arquiteta do projeto; da diretora da Gam3 Parks, Carla Deboni, responsável pela gestão do Parque Harmonia; do secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini; e da diretora da Rede Pampa, Christina Gadret. “Que este espaço seja palco de relevantes momentos de valorização de nossas tradições, costumes e valores, sempre integrando artistas de nossa terra com a comunidade”, diz o texto da placa.

Alexandre Gadret reforçou a importância do espaço como local para semear a cultura do Estado de uma forma bem próxima dos gaúchos e durante todo o ano. “É um espaço que vem para atender as necessidades de comunicação corpo-a-corpo com a população gaúcha e também de celebração das tradições do Rio Grande do Sul. Fora desse período da Semana Farroupilha, que é mais intenso, nós teremos atividades todo ano, sempre trazendo cultura, artistas e personalidades para a população gaúcha, em um local que é de fácil acesso, que é o Parque Harmonia”, ressaltou.

Sem perder tempo, ainda na tarde desta sexta-feira, o Centro Cultural já foi palco do programa Pampa Debates, da TV Pampa. Conduzido pelo comunicador e vice-presidente do Grupo, Paulo Sérgio Pinto, a edição contou com convidados que tiveram participação importante para que o novo espaço de comunicação e cultura do Estado se tornasse realidade.

A diretora da Gam3 Parks, Carla Deboni, esteve entre os convidados do programa e também foi muito homenageada durante a cerimônia de inauguração. Ela relembrou os momentos difíceis do mês de maio, quando o Parque Harmonia chegou a ficar submerso com mais de dois metros de água. Deboni adiantou alguns dos planos futuros para o Parque.

“É uma honra muito grande ter a Pampa aqui dentro. Ela, de certa forma, acaba chancelando os objetivos que a gente tem com o Parque e com os gaúchos. Como o Parque tem essa prerrogativa de sempre estar ativo com eventos, a gente termina o Acampamento, já vem com a Oktoberfest, já vêm as novas fases, as edificações permanentes. A gente quer que as pessoas possam passar o dia no Parque, com playground, comércios, centros. Aproveitar o Parque de uma forma diferente e o ano todo”, detalha a diretora da Gam3 Parks.

O jantar contou com o tradicional churrasco e a animação com grandes nomes da música gaúcha, como o cantor Zé Dedão, o gaiteiro Christian Bocalon e a participação especial do violonista Marcello Caminha. O comunicador da Rádio Liberdade, Evandro Leboutte foi o anfitrião dos artistas. A Liberdade – maior representante da cultura gaúcha no rádio do Estado – apresentará os programas “Chimarreando com a Liberdade”, a partir de segunda-feira (16), e “Churrasqueando com a Liberdade”, a partir deste domingo (15), diretamente do Centro Cultural Rede Pampa. Além disso, a programação do local inclui diariamente os tradicionais Shows Pampeanos.

Representando o governo gaúcho, o secretário do Turismo, Ronaldo Santini, esteve presente e celebrou muito o novo momento do Parque Harmonia e das instalações definitivas da Rede Pampa no local. “O Parque agora vai estar aberto à população nesta semana, neste mês, com os festejos farroupilhas, mas durante todo o ano para receber os gaúchos, receber turistas, para oportunizar uma série de outros eventos. E a presença da Pampa aqui, em frente ao palco 360, é a demonstração de que nós teremos vida nesse Parque o ano todo”, celebrou.

O Centro Cultural Rede Pampa está localizado em frente ao palco Jayme Caetano Braun, no Parque Harmonia, em Porto Alegre, que recebe até o dia 22 de setembro o Acampamento Farroupilha. O local está aberto ao público de domingo a domingo, das 9h à meia-noite. Os ingressos são gratuitos. A programação completa pode ser conferida no site www.acampamentofarroupilhapoa.com.br.

