Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

O Cmet (Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores) Paulo Freire, no bairro Santana, oferece cursos gratuitos de música aos alunos da rede municipal de ensino e também à comunidade em geral. Para participar, é preciso ter mais de 15 anos. Outro pré-requisito é ter o instrumento, exceto se for de percussão. As aulas serão de violão, cavaquinho, guitarra, contrabaixo, percussão, teoria e percepção musical, teclado, flauta doce, saxofone, técnica vocal e coral.

“Trabalhamos com a realização de sonhos. As pessoas não têm dinheiro para fazer um curso de música. Às vezes, precisam esperar uma vida inteira para realizar esse desejo. Então, oferecemos gratuitamente essa oportunidade, e até aposentados nos procuram”, conta o coordenador do Cmet, Leandro Rodrigues.

Haverá uma aula inaugural no dia 26 de março, às 19h, quando será possível observar performances musicais e conhecer todos os detalhes sobre os cursos e os diferentes instrumentos. As aulas terão início no dia 30 de março. Os encontros vão ocorrer uma vez por semana e serão coletivos. Mas algumas modalidades chegarão a ter duas aulas semanais.

As inscrições funcionam em duas etapas. A partir desta segunda-feira (2), até 13 de março, estarão abertas para alunos do Ensino Fundamental do próprio Cmet, no link https://is.gd/centromusicalpaulofreire. A partir de 14 de março, no mesmo link, interessados da comunidade podem se inscrever. Todos precisarão correr, pois a procura é imensa.

“Tivemos mais de 200 alunos no ano passado. Em apenas dois dias de inscrições, as vagas terminaram. E o instrumento mais procurado para a aprendizagem é o violão. Aulas de técnica vocal também são muito disputadas”, diz Leandro.

O Cmet é uma escola mantida pela Prefeitura de Porto Alegre, exclusiva para EJA (Educação de Jovens e Adultos) no Ensino Fundamental, e recebe alunos a partir de 15 anos. As atividades musicais começaram em 2001. O endereço é rua Santa Terezinha, 572, e o telefone para contato, (51) 3227-4365.

