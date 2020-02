Polícia Presos seis traficantes com quase uma tonelada de maconha em camioneta roubada

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Na madrugada deste sábado (29), na BR 470, em Lagoa Vermelha, uma ação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da BM (Brigada Militar) prendeu seis traficantes e aprendeu quase uma tonelada de maconha.

O serviço de inteligência da PRF alertou os policiais da região de Lagoa Vermelha sobre um automóvel e uma camioneta que poderiam passar pela região transportando ilícitos. Policiais Rodoviários Federais e Policiais Militares passaram a monitorar as rodovias e estradas da região, quando visualizaram um Onix e uma Hillux. Eles foram abordados e, com seus ocupantes, foram encontrados rádio comunicadores.

Outras equipes policiais visualizaram uma L200 retornando e fugindo em direção contrária a dos outros dois veículos. Ela foi abandonada logo em seguida, e seu condutor fugiu para o mato. Na caçamba da L200 havia quase 1 tonelada de maconha. Os policiais entraram no mato e, após buscas, prenderam o condutor da L200, que possuía um rádio comunicador na frequência dos encontrados com os ocupantes dos outros dois carros. Ele admitiu aos policiais que teria sido pago para trazer a droga para o estado, e que os ocupantes da Hillux e do Onix vinham à frente para avisá-lo da existência de operações policiais.

Após vistoria na L200, os policiais descobriram que ela era roubada, e estava utilizando placas clonadas, além de estar com outros sinais identificadores adulterados.

O condutor da L200, os dois ocupantes do Onix e os três ocupantes da Hillux foram presos por tráfico de drogas e conduzidos à área judiciária local.

