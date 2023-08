Porto Alegre Centro de Porto Alegre terá novo estacionamento rotativo a partir deste sábado

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

Os valores são de R$ 2,00 por 30 minutos e R$ 4,00 por uma hora. O limite é de até duas horas na mesma vaga, sendo cobrado R$ 8,00.

A partir deste sábado (26), entra em operação o estacionamento rotativo no centro de Porto Alegre, na Praça Montevideo. Ao todo serão 40 vagas da Área Azul, que irão funcionar de segunda-feira a sábado, das 8h às 19h, e domingo, das 8h às 16h.

“Temos 6.896 vagas de estacionamento rotativo em Porto Alegre. Assim como fazemos em outras regiões nas quais implementamos novas vagas, iremos com nossas equipes fazer um trabalho de orientação dos motoristas para que utilizem as vagas da forma correta, evitando as infrações de trânsito”, destaca o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto.

Os usuários do estacionamento rotativo pagam R$ 2,00 por 30 minutos e R$ 4,00 por uma hora. O limite é de até duas horas na mesma vaga, sendo cobrado R$ 8,00. No ano passado, a empresa que opera o sistema na capital gaúcha, adicionou novas formas de pagamento. Além do dinheiro e do uso do aplicativo Digipare, os usuários têm o aplicativo oficial da Zona Azul Brasil, o Sigapay, e podem fazer também o pagamento por débito automático, Pix ou cartão pré-pago.

Com o objetivo de ampliar a regularização de quem usa o estacionamento rotativo, o pagamento do Aviso de Irregularidade é previsto nos casos em que o motorista utilizou a vaga do rotativo e não quitou o valor.

O aviso permite regularizar mediante o pagamento de R$ 32,00 em até dois dias úteis.

Passado esse período, será caracterizada infração de trânsito, com previsão de cinco pontos na carteira e multa de R$ 195,23.

Parte do valor arrecadado com a Área Azul é destinado ao transporte coletivo. A cada hora de estacionamento rotativo, incluindo a outorga (37,32% da receita bruta obtida pela concessionária), é destinado ao transporte público entre R$ 1,49 e R$ 2,03.

2023-08-24