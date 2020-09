Porto Alegre Centro de triagem para o coronavírus será desativado no Hospital Conceição, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O motivo é a baixa procura por atendimento registrada nos últimos dias Foto: Anselmo Cunha/PMPA O motivo é a baixa procura por atendimento registrada nos últimos dias. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após atender mais de 11 mil pessoas, o centro de triagem para pacientes com suspeita de coronavírus terá as atividades encerradas no Hospital Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte de Porto Alegre, no próximo dia 30. O motivo é a baixa procura por atendimento registrada nos últimos dias.

De acordo com o diretor-presidente do GHC (Grupo Hospitalar Conceição), Cláudio Oliveira, a decisão foi tomada em conjunto com a SMS (Secretaria Municipal da Saúde).

Criada no dia 26 de março como uma força-tarefa contra a Covid-19, a estrutura chegou a receber, em média, 160 pacientes por dia, com uma demanda espontânea de 53,9%. Recentemente, porém, a média diária caiu para menos de 10 atendimentos.

Oliveira afirma ainda que, com o encerramento do centro de triagem, pessoas com sintomas da Covid-19 podem procurar a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zona Norte, como também a própria emergência do Conceição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre