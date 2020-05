Dicas de O Sul Centro social distribui kit pedagógico para crianças em situação de vulnerabilidade na Restinga

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O “Kit do Saber” deverá ajudar no desenvolvimento educacional durante a suspensão das atividades, que ocorreram no dia 19 de março devido à pandemia do coronavírus Foto: Maria Teresa Tellez/Divulgação O “Kit do Saber” deverá ajudar no desenvolvimento educacional durante a suspensão das atividades, que ocorreram no dia 19 de março devido à pandemia do coronavírus. (Foto: Maria Teresa Tellez/Divulgação) Foto: Maria Teresa Tellez/Divulgação

A educação à distância não é uma realidade nas regiões mais vulneráveis de Porto Alegre. Desde o dia 19 de março, o Centro Social Pe. Pedro Leonardi, na Restinga Velha, por determinação da Prefeitura de Porto Alegre, teve que suspender as atividades de turno inverso e encerrar todas as atividades no local por conta da Covid-19. Sem previsão de abertura, a direção da instituição criou o “Kit do Saber”, um material pedagógico distribuído para as crianças atendidas.

“Estas crianças estão em casa, sem atividades educacionais e ansiosas com tudo que está acontecendo. Nossa ideia com o kit é dar a elas atividades educacionais para serem feitas até as atividades retornarem”, diz Claudionir Ceron, diretor do Centro Social Pe. Pedro Leonardi.

O “Kit do Saber”, organizado pela equipe do CSPPL, é composto por caderno de 90 folhas, lápis, borracha e caneta hidrocor. O material, entregue em uma ecobag, tem exercícios e atividades para serem realizados durante o período de maio. “A educação das nossas crianças não pode parar. Cuidamos do bem estar e do desenvolvimento humano e cognitivo delas”, diz Ceron.

Outros dois kits serão entregues às famílias das crianças como forma de incentivo e apoio às crianças: kit com cesta básica e material de higiene e limpeza. Informações através do (51) 98410-5400 ou e-mail contato@aparecidatinga.com.br.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul