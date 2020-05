Porto Alegre Chuva atinge Porto Alegre e a maior parte do Estado nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Em Porto Alegre, dia de céu encoberto com tempo chuvoso Foto: Alex Rocha/PMPA Em Porto Alegre, dia de céu encoberto com tempo chuvoso. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Uma frente fria, associada a um sistema de baixa pressão atmosférica situado sobre o Paraguai, causa chuva em diversos pontos do Rio Grande do Sul desde a tarde desta segunda-feira (11)

Segundo a Somar Meteorologia, no início desta terça-feira (12), pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada são acompanhadas de trovoadas na maior parte do Estado.

Apenas no extremo Norte do RS é que a chuva acontece apenas a partir da tarde. Em todo o Rio Grande do Sul, há chance para trovoadas. No Oeste, as rajadas de vento podem passar dos 50km/h.

Em Porto Alegre nesta terça-feira amanheceu com dia de céu encoberto com tempo chuvoso. Possibilidade de chuva moderada ao longo do dia com ocasionais pancadas mais fortes. A temperatura máxima pode chegar a 24°C.

No trânsito, devido chuva, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) registrou quatro pontos de acúmulo de água na via na Capital, sem necessidade de bloqueio, na Av. Ceará x R. 25 de Fevereiro, Av. AJ Renner x R. Adélino Machado de Souza, Av. Pernambuco x R. Dona Teodora e Av. Voluntários da Pátria x R. Adélino Machado de Souza.

