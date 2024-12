Acontece CEO do Grupo Guarida é a primeira mulher a receber o prêmio nacional CEO RA1000 Reclame Aqui 2024

O reconhecimento é concedido ao CEO mais comprometido com o atendimento de sua empresa Foto: Divulgação O reconhecimento é concedido ao CEO mais comprometido com o atendimento de sua empresa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A empresária Júlia Dal Santo, CEO do Grupo Guarida, é a primeira mulher a receber o Prêmio CEO RA1000, categoria extra da premiação nacional Reclame Aqui 2024. A premiação ocorreu em solenidade na noite desta segunda-feira (9), em São Paulo.

O reconhecimento é concedido ao CEO mais comprometido com o atendimento de sua empresa. Esse engajamento com o público foi descrito em vídeo oficial que representou, de fato, tal interação.

No vídeo, a CEO do Grupo Guarida revela os momentos desafiadores enfrentados durante a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, em abril e maio deste ano, causando incontáveis prejuízos a clientes e colaboradores.

“Esse prêmio, apesar de ser do CEO, é fruto do trabalho e dedicação de toda a equipe. Todos que fazem com que o nosso valor “Existimos pelos Clientes” seja uma realidade. Agradeço a equipe que fez isso acontecer e aos nossos clientes pela confiança de sempre” – comenta Júlia.

Além do reconhecimento CEO RA 1000 que foi concedido, o Grupo Guarida esteve entre as empresas indicadas nas categorias imobiliária e administração de condomínios.

