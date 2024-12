Acontece Festa de Natal dos Acolhidos acontece nesta quarta-feira em Porto Alegre; veja a programação

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

O evento será no Estádio Beira-Rio. Foto: Divulgação/MPRS O evento será no Estádio Beira-Rio. (Foto: Divulgação/MPRS) Foto: Divulgação/MPRS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da 11ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, em parceria com o Sport Club Internacional e o Estádio Beira-Rio, realiza nesta quarta-feira (11), das 13h às 17h30, a 10º edição da Festa de Natal dos Acolhidos – o Natal Gigante. O evento será no Estádio Beira-Rio.

O evento que iniciou em 2014 é destinado a cerca de 1,2 mil crianças e adolescentes dos abrigos, casas lares, famílias acolhedoras, da Kinder e dos projetos sociais do Inter. A festa organizada pela promotora de Justiça Cinara Vianna Dutra Braga vai ter muita brincadeira, comida e bebida, a tradicional chegada do Papai Noel e atrações musicais, como Valentina, Cristina Sorrentino, Luiza Barbosa, Samba Tri, Renan Kunha, Jalhesa e MC da VR.

O Natal Gigante terá a distribuição de presentes arrecadados durante ação de adoção de cartinhas com os pedidos das crianças e adolescentes. Além do Ministério Público, Internacional e Estádio Beira-Rio, a ação conta com o patrocínio e apoio de diversas empresas e instituições.

Programação

13h – Valentina

13h30 – Momento Autoridades

14h – Cristina Sorrentino, Antônia, Alice e Laura

14h30 – Samba-Tri

15h – Renan Kunha

15h30 – MC da VR

16h – Luiza Barbosa

16h30 Papai Noel

17h – Jalhesa

17h30 – Despedida do Papai Noel

