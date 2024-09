Brasil Cercada por fãs, influenciadora Deolane Bezerra deixa a cadeia no Recife com tornozeleira

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

Influenciadora foi presa na semana passada, por suspeita de participação em esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra deixou, por volta das 15h desta segunda-feira (09), a Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da cidade. Deolane foi liberada após colocação de tornozeleira eletrônica, dentro da unidade penal.

Deolane deixou o presídio cercada por populares e por jornalistas. Logo que os fãs viram a influenciadora se aproximando começaram a gritar. Deolane pediu para que as pessoas que a aguardavam dessem passagem para ela. Sem poder falar sobre o processo, uma das medidas cautelares determinadas pela Justiça, a influenciadora disse que “foi calada” e é vítima de uma “injustiça”.

“Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. […] Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, disse Deolane ao sair da cadeia.

Deolane é mãe de três filhos: uma menina de 8 anos, além de um filho de 20 e outro, de 18. A empresária, advogada e influenciadora foi presa na semana passada durante uma operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar.

A monitoração eletrônica foi uma das exigências da Justiça para a concessão da liberdade, baseada no artigo 318A do Código Penal e por um habeas corpus coletivo concedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal), de 2018, que substitui a prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência.

A decisão pela liberdade de Deolane foi tomada na manhã desta segunda-feira, pela 4ª Câmara Criminal, após uma indefinição sobre quem deveria julgar o habeas corpus. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, vai continuar presa, pois o pedido de liberdade dela foi negado.

A prisão domiciliar deve ser cumprida todos os dias, incluindo fins de semana. Além disso, Deolane não pode ter contato com os demais investigados, nem se manifestar por meio de redes sociais, imprensa, ou outros meios de comunicação.

Procurado, o TJPE (Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco) disse que não pode se pronunciar sobre o assunto. A decisão também beneficia Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte. Além do habeas corpus, a família disse que entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva, que também está sob análise da Justiça.

