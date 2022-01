Polícia Cercamento eletrônico recuperou quase 200 veículos em Porto Alegre no ano passado

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Os dados captados pelo sistema da prefeitura são compartilhados com a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal Foto: Lucas Rivas/PMPA Os dados captados pelo sistema da prefeitura são compartilhados com a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. (Foto: Lucas Rivas/PMPA) Foto: Lucas Rivas/PMPA

As 365 câmeras de segurança do cercamento eletrônico de Porto Alegre auxiliaram na recuperação de 196 veículos furtados ou roubados durante o ano passado. O maior número foi registrado em janeiro, com 28 carros recuperados.

Os dados captados pelo sistema da prefeitura são compartilhados com a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. “A recuperação desses veículos é fruto dos investimentos em tecnologia aportados pela prefeitura. Cada vez mais, estamos atuando de forma integrada com as demais polícias para ampliarmos a segurança na nossa cidade. O cercamento eletrônico se transformou em uma plataforma fundamental de combate à criminalidade, que vem auxiliando a Brigada Militar e a Polícia Civil”, destacou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

As câmeras estão instaladas em pontos estratégicos nas entradas e saídas de Porto Alegre. Com isso, mais de 1,2 milhão de placas de veículos passaram a ser monitoradas diariamente. Para reforçar o cercamento, mais cem câmeras serão adquiridas por meio do projeto POA Segura, que prevê investimento de R$ 60 milhões para a segurança pública.

Caso seja constatada alguma irregularidade na leitura das placas, como registro de roubo, furto ou carro clonado, um sinal de alerta é emitido para que as equipes policiais mais próximas possam atender a ocorrência. O sistema foi desenvolvido pela Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre).

Detetive Cidadão

Além da rede de câmeras, o aplicativo Detetive Cidadão também é aliado das forças de segurança no combate à criminalidade. A plataforma permite que o usuário consulte se um carro foi roubado ou furtado na Capital. Desde 2019, mais de 4 mil denúncias foram recebidas, e 49 veículos foram recuperados.

O Detetive Cidadão está disponível para os sistemas Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente.

