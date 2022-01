Porto Alegre Financiamento para obras de drenagem no loteamento Túnel Verde, em Porto Alegre, é aprovado

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

A drenagem é necessária para a regularização do loteamento Túnel Verde Foto: Divulgação/PMPA A drenagem é necessária para a regularização do loteamento Túnel Verde. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

O projeto de lei que autoriza a prefeitura de Porto Alegre a contratar uma operação de crédito de R$ 43,1 milhões junto ao BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) foi aprovado pela Câmara de Vereadores na terça-feira (04). O financiamento tem como finalidade viabilizar as obras de macro e microdrenagem na região do loteamento Túnel Verde, na Zona Sul, por meio do Programa Avançar Cidades – Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional.

A execução está prevista no Plano Municipal de Saneamento Básico da Bacia do Arroio Guabiroba e da Bacia do Arroio do Salso. A aprovação no Legislativo municipal ocorreu 35 dias após a autorização para o financiamento ser obtida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos. O investimento previsto é de R$ 45,4 milhões: R$ 43,1 milhões do financiamento e R$ 2,2 milhões de contrapartida da prefeitura.

A drenagem é considerada necessária para a regularização do loteamento Túnel Verde. Os projetos elaborados propõem como solução para os graves problemas de alagamento existentes na região a execução de medidas estruturais. As obras atenderão a um acordo firmado entre o município e o Ministério Público para a viabilidade da regularização fundiária dos lotes remanescentes.

