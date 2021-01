Geral Cerro Largo investe em poço artesiano para amenizar os efeitos da estiagem no município

18 de janeiro de 2021

Novo poço artesiano deve restaurar o abastecimento de água

O município de Cerro Largo finalizou o processo de perfuração do novo poço artesiano que abastecerá a Comunidade da Linha Caçador Baixo e os demais moradores usuários da mesma rede de água, a qual vinha enfrentando grave problema com o desabastecimento de água em decorrência da estiagem que castiga a região.

Entre as alternativas para solucionar o problema, a Prefeitura entregava água com um caminhão pipa. O líquido era retirado do poço artesiano do Parque Municipal de Exposições para amenizar o desabastecimento, principalmente, para os moradores da Linha Caçador Baixo.

Diante da situação, o Prefeito Paulo Kipper autorizou a contratação de uma empresa especializada para realizar a perfuração de um novo poço, objetivando solucionar, definitivamente, esta questão. No local, também foi instalado uma bomba de água trifásica, entrada de luz trifásica e a tubulação de uma rede de água para ligar o novo poço até a caixa da água.

A próxima etapa dos serviços será a construção de um abrigo para o quadro de comando da bomba.

