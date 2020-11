Magazine Certidão revela que falha respiratória matou Sean Connery

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Ator morreu aos 90 anos enquanto dormia em sua casa nas Bahamas. (Foto: Reprodução)

A causa da morte do astro Sean Connery – morto em 31 de outubro, aos 90 anos, em sua casa nas Bahamas – foi finalmente revelada em sua certidão de óbito.

Segundo o documento, obtido pelo site TMZ, o ator morreu enquanto dormia por conta de uma falha respiratória causada por uma pneumonia, aliada à idade avançada de Connery e uma batida irregular em seu coração, identificada nos exames.

O ator se tornou um ícone da cultura pop no papel do agente secreto James Bond em sete longa-metragens da franquia ‘007’ – décadas depois de ter largado o papel e ter sido substituído por atores de várias gerações, ainda é sinônimo do personagem. No entanto, seu momento de maior reconhecimento foi com o papel do policial veterano Malone em ‘Os Intocáveis’, de Brian De Palma, que lhe deu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1988. Ele também recebeu um Globo de Ouro pelo conjunto da carreira em 1996, o prestigiado prêmio Cecil B. DeMille Award.

O escocês, que foi nomeado cavaleiro pela Rainha em 2000, teve outros papéis memoráveis, como em ‘Indiana Jones e a Última Cruzada’, como o pai do herói interpretado por Harrison Ford, ‘A Rocha’, ‘Caçada ao Outubro Vermelho’, entre tantos outros títulos da sua filmografia – são mais de 90 créditos desde os anos 1950. Estava afastado do cinema desde meados dos anos 2000 – um dos seus últimos papéis foi em ‘A Liga Extraordinária’, no qual interpretou o aventureiro britânico Allan Quatermain, e vivia nas Bahamas. Sean Connery era casado pela segunda vez com a pintora Micheline Roquebrune desde 1975. Seu primeiro casamento foi com a também atriz Diane Cilento entre 1962 e 1973 – ela morreu aos 78 anos em 2011. Connery teve seu único filho, Jason, com Cilento, nascido em 1963.

