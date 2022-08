Política Chapa Lula-Alckmin vai ao Tribunal Superior Eleitoral para registrar candidatura à Presidência

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Candidato petista é o quinto presidenciável a protocolar documentação junto ao Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de outubro. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

A candidatura à presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conta com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin na vice, foi formalmente registrada perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste sábado (6).

De acordo com a assessoria de Lula, o registro da candidatura foi feito pela representante da coligação, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) – presidente nacional do PT – e pelos escritórios Aragão e Ferraro Advogados e Zanin Martins Advogados.

“A chapa Lula-Alckmin está oficialmente registrada. Estamos muito contentes em dar início ao processo eleitoral, marco fundamental da democracia, maior ativo da sociedade brasileira”, diz nota divulgada pelos advogados.

O registro no TSE é o último passo para a oficialização de uma candidatura. Com a apresentação do registro, a Receita Federal ficará apta a fornecer um número de CNPJ à chapa, que poderá arrecadar recursos e pagar despesas necessárias à campanha eleitoral.

Lula e Alckmin serão candidatos pela Coligação Brasil da Esperança, composta pela federação PT-PV-PCdoB, pela federação PSOL-REDE, pelo PSB, pelo Solidariedade, pelo Avante e pelo Agir. Ao todo, nove partidos integram a coligação, que será a maior entre todas em disputa e, por isso, também deve contar com o maior tempo de campanha em rede nacional de rádio e televisão.

Além de Lula, outros quatro candidatos já apresentaram o pedido de registro para as eleições presidenciais: Felipe d’Avila (Novo), Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Pablo Marçal (Pros).

Com o encerramento do período de convenções, na última sexta (5), os partidos e coligações terão até o dia 15 de agosto para registrarem junto ao TSE seus respectivos candidatos.

Sétima disputa

Luiz Inácio Lula da Silva tem 76 anos e começou a vida pública no movimento sindical nos anos de 1960, ajudando na fundação do PT. Foi deputado federal duas vezes — no primeiro mandato, participou da elaboração da Constituição Federal.

Esta será sua sétima sétima vez na disputa pelo cargo. Lula foi eleito presidente da República na quarta tentativa, em 2002, e reeleito em 2006. A atual candidatura do petista se tornou possível depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações dele da Operação Lava-Jato, por considerar que a 13ª vara de Curitiba era incompetente para julgar as ações.

