Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

Trabalhadores da empresa foram advertidos para não usarem a inteligência artificial por risco de vazamento de dados confidenciais. (Foto: Reprodução)

A OpenAI lançou na última quinta-feira (18) o aplicativo do ChatGPT para iPhones. Agora, usuários podem acessar os recursos da inteligência artificial em um app nativo, melhorando a experiência. Além disso, podem fazer perguntas por voz para o sistema.

Neste primeiro momento, a novidade chega apenas aos Estados Unidos, mas a OpenAI promete expandir o aplicativo para outros países nas próximas semanas. A empresa também afirma que usuários de Android receberão a novidade “em breve”.

Risco de vazamento

Apesar de o aplicativo ter chegado ao iOS, funcionários da Apple são proibidos de acessarem o ChatGPT. De acordo com o jornal The Wall Street Journal, os trabalhadores da empresa foram advertidos para não usarem a inteligência artificial (seja no aplicativo ou na web) por risco de vazamento de dados confidenciais da Apple.

Erros em códigos

Uma das funções do ChatGPT é ajudar desenvolvedores a encontrarem erros em códigos e melhorá-los. Como o sistema armazena todo o histórico de conversa com os usuários, a Apple pode estar preocupada com projetos confidenciais da empresa vazarem depois de funcionários inserirem informações sobre eles no ChatGPT.

