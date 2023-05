Tecnologia Por que a Apple proibiu o uso do ChatGPT? Descubra os motivos por trás da decisão

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

A fabricante do iPhone teme o risco de vazamento de informações confidenciais que poderia ser ocasionado pelo uso dessas ferramentas. (Foto: Reprodução)

A Apple proibiu seus funcionários de utilizarem o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial (IA). Segundo reportagem do The Wall Street Journal, a fabricante do iPhone teme o risco de vazamento de informações confidenciais que poderia ser ocasionado pelo uso dessas ferramentas.

A medida adotada pela Apple segue o exemplo de outras empresas que também implementaram restrições similares. Executivos e líderes estão cada vez mais apreensivos com o impacto do ChatGPT e de outras soluções similares, tanto no contexto da redação de e-mails como na criação de códigos de software.

Uma das principais críticas dirigidas ao ChatGPT está diretamente relacionada ao modo como as informações compartilhadas pelos usuários são tratadas. A privacidade e a proteção de dados tornaram-se temas cruciais na era digital, e o ChatGPT tem sido alvo de questionamentos sobre o manuseio adequado desses dados.

Um marco importante ocorreu em março deste ano, quando a Agência de Proteção de Dados da Itália proibiu a presença do ChatGPT em todo o país. A agência alegou que a ferramenta não estava em conformidade com a legislação de privacidade ao processar os dados dos cidadãos italianos. A decisão da Apple, portanto, está alinhada a uma crescente preocupação global com a privacidade e segurança dos dados em um mundo cada vez mais digital. As informações são da revista InfoMoney.

