Rio Grande do Sul Chega a 17 o número de municípios gaúchos que foram mais atingidos pelo temporal do início da semana

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Até o momento foram afetadas 37.441 pessoas, com uma morte registrada em Porto Alegre Foto: PMPA/Divulgação Até o momento foram afetadas 37.441 pessoas, com uma morte registrada em Porto Alegre (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

Segundo a Defesa Civil Estadual, outros dois municípios entraram na lista dos mais atingidos pelo temporal que alcançou o Estado na noite da última segunda-feira (15). Até o momento foram afetadas 37.441 pessoas, com uma morte registrada em Porto Alegre.

Os municípios de Canoas, Eldorado do Sul, Garruchos e São Jerônimo decretaram situação de emergência. Além disso, a chegada de uma massa de ar polar, a partir desta quinta-feira (18), exigirá ainda mais atenção.

Para auxiliar os municípios no atendimento das demandas, a Defesa Civil Estadual distribuiu cerca de 18 mil metros quadrados de lona e 90 cobertores.

Até o momento, não ocorreu nenhum registro no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A Defesa Civil Estadual e as 9 Coordenadorias, que atendem todas as regiões do Estado, estão em alerta total prestando todo suporte para os municípios.

Projeção de frio intenso causa preocupação

A partir desta quinta-feira, uma massa de ar polar deve provocar frio intenso em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas baixas e geadas generalizadas. Na serra gaúcha, as temperaturas podem chegar a valores negativos, em torno de -3º C, com chance de neve entre a noite desta quinta e a madrugada de sexta-feira (19).

A Defesa Civil RS recomenda atenção especial às comunidades em situação de vulnerabilidade social, idosos, enfermos, crianças e animais domésticos.

Confira atual situação:

• Cachoeirinha

Em Cachoeirinha, foram afetadas 1.445 pessoas, com 45 delas ficaram desalojadas. Aproximadamente 350 residências tiveram os telhados danificados.

• Canoas

Em Canoas, 2.360 casas foram destelhadas, cerca de 6.960 pessoas foram afetadas, 120 delas ficaram desalojadas, além de duas pessoas apresentarem ferimentos leves. O município decretou situação de emergência.

• Charqueadas

Cerca de 660 casas foram atingidas e uma pessoa ficou ferida, com ferimentos leves. Algumas ruas estão obstruídas devido à queda de árvores. Uma pessoa foi ferida. Um total de 2640 pessoas foram afetadas e uma delas ficou levemente ferida. No momento, são organizados mutirões de equipagem para lonar todas as casas.

• Eldorado do Sul

Em Eldorado do Sul, alguns prédios públicos e privados sofreram danos devido à chuva de granizo em seus telhados. Foram 16 mil pessoas afetadas e 48 delas ficaram desalojadas. O município decretou situação de emergência.

• Farroupilha

Em Farroupilha, duas casas foram atingidas por destroços de obra. Oito pessoas ficaram desabrigadas. O atendimento é feito pela prefeitura municipal, com encaminhamento de duas famílias a um hotel.

• Garruchos

Em Garruchos, 52 casas foram atingidas pelo granizo e 208 pessoas afetadas. A Defesa Civil Estadual distribuiu cerca de 1.800 metros quadrados de lona para a região. O município decretou situação de emergência.

• General Câmara

Duas casas tiveram telhas quebradas, com nove pessoas atingidas. Todas as residências receberam lonas.

• Gravataí

Em Gravataí, mil pessoas foram afetadas, 12 delas estão desabrigados, com aproximadamente 250 casas ficaram destelhadas, diversas vegetações caíram, muitos pontos sem energia elétrica e postes caídos.

• Mariana Pimentel

Casas tiveram telhados danificados. Oito pessoas foram afetadas, o que corresponde a duas famílias que foram abrigadas na casa de seus familiares. A Defesa Civil Estadual forneceu lonas no município.

• Nova Santa Rita

Uma casa foi atingida por incêndio e 16 foram parcialmente destelhadas. Oito árvores caíram e estão obstruindo as vias de trânsito. Cerca de 64 pessoas foram atingidas pela tempestade. A Defesa Civil Estadual realiza o fornecimento de lonas e corte das árvores.

• Pareci Novo

Uma casa ficou destelhada, com quatro pessoas afetadas. O atendimento é realizado pela prefeitura municipal.

• Paverama

Dez residências foram atingidas, com cerca de 40 pessoas afetadas.

• Porto Alegre

Na capital, foram atingidas 115 casas nas ilhas, com uma morte – a vítima caiu no Arroio Moinho durante o temporal e teve o corpo localizado no Rio Guaíba, próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol. Outras 460 pessoas foram afetadas.

• Rio Pardo

Em Rio Pardo, 2 mil residências foram atingidas, com 8 mil pessoas sendo afetadas. A Defesa Civil Estadual enviou 15.600 metros quadrados de lona e 90 cobertores para a região.

• São Jerônimo

Foram contabilizadas, até o momento, 35 residências com telhas quebradas. No total, 95 pessoas foram afetadas.

• Tramandaí

Em Tramandaí, 30 casas foram destelhadas, alguns postes e árvores caíram e, no total, 120 pessoas foram afetadas. A Defesa Civil Estadual realiza a entrega de lonas no município.

• Viamão

Em Viamão, 380 pessoas foram afetadas e aproximadamente 85 residências tiveram os telhados danificados.

Como se prevenir

A orientação principal, em casos de acidentes ou de problemas em consequência da tempestade, é que sejam contatadas a Defesa Civil Municipal ou o Corpo de Bombeiros local. Também se deve evitar situações perigosas e buscar locais seguros, não se abrigando debaixo de árvores ou de postes, evitando atravessar ruas e pontes cobertas de água, se protegendo de escorregões ou de tropeços em algum buraco.

Receba os alertas da Defesa Civil

Para receber os alertas da Defesa Civil, o cidadão pode se cadastrar através do número 40199. Enviando um SMS com o número do CEP da sua casa. Assim, quando existir algum alerta para sua região será enviada automaticamente uma mensagem informando o que ocorrerá e as principais recomendações para que as pessoas possam preservar a sua vida e patrimônio.

Contatos para emergências

• Defesa Civil: 199

• Bombeiros: 193

• Brigada Militar: 190

