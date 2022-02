Rio Grande do Sul Chega a 37.586 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

Novo boletim mantém amplo predomínio de idosos entre os desfechos fatais da covid. (Foto: EBC)

Boletim divulgado nesta segunda-feira (14) pela Secretaria da Saúde acrescentou nove mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, chegam a 37.586 as perdas humanas para a pandemia desde a confirmação do primeiro caso no Estado, em março de 2020. Já os testes positivos somam, até agora, mais de 2 milhões, incluindo os últimos 3.121.

Tantos os óbitos quanto os casos conhecidos da doença apresentam estatística bem abaixo da verificada diariamente nas últimas semanas. O motivo é a já subnotificação de dados aos sábados e domingos, quando muitos servidores de órgãos públicos e profissionais de setores administrativos de hospitais estão de folga. A tendência é de que os indicadores sejam normalizados nesta terça ou quarta-feira.

As mortes mencionadas pelo relatório oficial são listadas a seguir, em ordem alfabética conforme a cidade onde a pessoa residia (e não onde faleceu) e com citação da idade. O amplo predomínio de idosos entre os mortos continua, desta vez em oito das nove ocorrências. Confira:

– Lajeado (homem, 58 anos);

– Capão do Leão (mulher, 62 anos);

– Itaqui (mulher, 69 anos);

– Coronel Bicaco (homem, 77 anos);

– Encruzilhada do Sul (homem, 80 anos);

– Guaíba (homem, 81 anos);

– Herval (mulher, 83 anos);

– Itaqui (homem, 87 anos);

– Viamão (mulher, 89 anos).

Apenas uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 326 testes positivos desde o começo da pandemia, três dos quais constam no documento atualizado.

Outros dados sobre a pandemia

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.892.421 (94%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 90.976 (5%) são casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 63,2% no início da noite, de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.944 pacientes para um total de 3.078 leitos da modalidade em 301 hospitais.

Já o total de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid totaliza 118.664 (6%) desde março de 2020. Destas, 64 foram efetuadas nas últimas horas.

(Marcello Campos)

