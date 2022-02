Rio Grande do Sul Saiba quais serão as atividades da Assembleia Legislativa gaúcha nesta semana

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Agenda prevê sessões plenárias e reuniões das comissões temáticas até quinta-feira. (Foto: Celso Bender/AL-RS)

Às vésperas do carnaval, a Assembleia Legislativa gaúcha realiza diversas atividades parlamentares. O destaque desta semana fica por conta das comissões temáticas, que suspenderam compromissos nos últimos dias devido à missão oficial do Parlamento gaúcho a Brasília para pleitear ações e recursos para agricultores e municípios afetados pela estiagem.

Nesta segunda-feira (21), os colegiados permanentes e temporários voltam a se encontrar. É o caso do grupo especial para tratar de iniciativas voltadas ao setor industrial, que se reunirá com dirigentes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) para debater temas como desenvolvimento e desindustrialização.

A subcomissão encarregada de discutir o Piso Regional (presidida por Dalciso Olivreira, do PSB) promove às 11h uma audiência pública virtual para avaliar a importância do mecanismo de distribuição de renda na economia gaúcha. Estão previstas as presenças do economista-chefe da Unidade de Estudos Econômicos da Fiergs, André Nunes, e do diretor e coordenador do Grupo de Política Industrial da entidade, Hernane Cauduro.

No segmento cultural, começa uma mostra alusiva às línguas culturais locais. O evento prossegue até sexta-feira no Espaço de Exposições Deputado Carlos Santos, localizado na entrada do Palácio Farroupilha, sede do Parlamento no Centro Histórico de Porto Alegre.

Terça-feira

– A Comissão de Constituição e Justiça, presidida interinamente por Vilmar Zanchin (MDB), realiza reunião ordinária em formato híbrido (presenciais e on-libe) a partir das 9h. Local: sala João Neves da Fontoura (Plenarinho, no 3º andar).

– No mesmo horário, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia – que tem como presidente em exercício Beto Fantinel (MDB) – promove encontro às 9h, em formato virtual.

– Já a Comissão de Assuntos Municipais, sob o comando de Eduardo Loureiro (PDT), abre reunião mista às 9h na sala Sarmento Leite (3º andar).

– Às 10h será a vez da Mesa Diretora da Assembleia se reunir, ao passo que os líderes de bancada se encontram às 11h30min. Ambas as atividades são híbridas.

– No começo da tarde, o Salão Júlio de Castilhos do Parlamento recebe às 13h a cerimônia mista de entrega da Medalha da 55ª Legislatura à União Lourenciana de Ciclismo. A iniciativa é de Zé Nunes (PT).

– A sessão plenária começa às 14h, em caráter ordinário e de forma presencial. Na Ordem do Dia, há 17 proposições a serem deliberadas – a pauta completa de votações pode ser conferida em al.rs.gov.br.

Quarta-feira

– A partir das 9h, têm sessão ordinária as Comissões de Saúde e Meio Ambiente (presidida por Zilá Breitenbach, do PSDB) e de Cidadania e Direitos Humanos (sob o comando de Airton Lima, do PL). Em horário idêntico será realizado encontro virtual do colegiado que trata de pautas de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo (liderada por Zé Nunes, do PT).

– Jà às 11h quem tem reunião ordinária virtual é a Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte e Participação Legislativa Popular, presidida por Elton Weber (PSB).

– No final da tarde (18h), a Subcomissão que debate o Piso Regional (coordenada pelo petista Luiz Fernando Mainardi), realiza audiência pública no Plenarinho, em sistema híbrido.

– A Sessão Plenária começa às 14h.

Quinta-feira

– A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo (encabeçada por Adolfo Brito, do PP), realiza reunião ordinária às 9h em formato híbrido. No mesmo horário, encontram-se os membros do colegiado de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle (sob o comando de Luís Augusto Lara, do PTB), bem como o grupo sobre Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado (presidida por Edegar Pretto, do PT).

– A Sessão Plenária começa às 14h.

– Na sexta-feira (25), não há atividades previstas pelas comissões na agenda do Parlamento gaúcho.

(Marcello Campos)

