Rio Grande do Sul Chega a 40.291 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estado gaúcho apontou mais 1.031 pessoas infectadas neste domingo. Foto: Álisson Pinheiro/CBDU Estado gaúcho apontou 3.847 pessoas infectadas neste sábado. (Foto: Álisson Pinheiro/CBDU) Foto: Álisson Pinheiro/CBDU

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo (17) cinco mortes em consequência do coronavírus, chegando ao total de 40.291 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020. As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Em relação aos novos casos de coronavírus, o Estado gaúcho apontou 1.031 pessoas infectadas neste domingo. Com este número, o Estado gaúcho chega ao total de 2.602.241 casos confirmados da doença.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença 2.536.041 (97% dos casos). Outras 25.753 pessoas seguem em acompanhamento, o que corresponde a 1% das pessoas que ainda estão recebendo atendimento de saúde.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 88,4% (1.767 pacientes em 1.998 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 5% de 2.602.241 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 126.421 pessoas no Rio Grande do Sul.

Os municípios de domicílio das vítimas da covid são:

– Santo Ângelo (2 pessoas);

– Rio Grande (1 pessoa);

– Cidreira (1 pessoa);

– São Jerônimo (1 pessoa).

Vacinação no RS

De acordo com as informações do Monitoramento da Imunização contra a Covid da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem 5.430.802 pessoas com o esquema de três doses completas.

Ao todo, no Estado, 56,2% da população está com o esquema vacinal completo, considerando a população residente. Já a população vacinável – pessoas com idade a partir de 5 anos de idade -, 59,9% está com o esquema completo de imunização.

O boletim ainda aponta que 236.202 doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade e outras 1.389.253 com doses de reforço ou quarta dose.

Entretanto, no contraponto do combate a covid, 675.852 pessoas estão com segunda dose em atraso. E mais 2.703.222 pessoas ainda não retornaram a uma unidade de saúde para a dose de reforço.

Vacinação em São Leopoldo

O município de São Leopoldo segue aplicando a vacinação infantil e a quarta dose contra a covid-19 para pessoas acima de 40 anos e com intervalo de 4 meses da terceira.

A primeira dose é ofertada a pessoas a partir dos 12 anos de idade. Para receber o imunizante é necessário comparecer aos locais com documento com foto, CPF e Cartão SUS.

Para quem tomou a primeira dose da vacina Janssen, deve tomar a dose de reforço. Quem recebeu a aplicação da AstraZeneca/Fiocruz, a prefeitura atende a recomendação do Estado de utilizar a marca Pfizer para a dose. A data de corte passa a ser dia 12 de maio. Quem fez a primeira dose com a própria Pfizer, o cronograma também será do dia 12 de maio. A Coronavac/Butantan será aplicada para quem completou 21 dias de intervalo da primeira. Para a segunda dose é necessário levar cartão de vacinação e documento com foto.

A dose complementar ou terceira doses é destinada apenas para pessoas a partir dos 12 anos de idade, além de gestantes e puérperas. O tempo de intervalo entre as doses permanece de 4 meses. Com exceção dos imunossuprimidos que necessitam de apenas 28 dias de intervalo para a terceira dose.

Já a quarta dose está disponível, também, para imunossuprimidos acima de 12 anos. O intervalo de tempo entre a terceira e quarta dose é de 4 meses. A partir de sexta-feira, dia 24 de junho, a quarta dose foi ampliada para pessoas acima de 40 anos e segue com a aplicação para profissionais de saúde, que devem ter intervalo de 4 meses da terceira.

A unidade móvel de vacinação estará na São Leopoldo Fest nos seguintes horários: manhã, das 9h às 11h30, e tarde, das 13h30 às 16h30.

Vacinação infantil – Já a aplicação da vacina infantil em São Leopoldo segue com expediente no Centro de Vacinação na Sede Social da Sociedade Ginástica, localizada na rua Conceição, 279, Centro. O horário será o habitual das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30 e o funcionamento será no sistema a pé.

Outras informações podem ser obtidas acessando www.saoleopoldo.rs.gov.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul