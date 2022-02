Esporte Chelsea vence Al Hilal por 1 a 0 e vai disputar a final do Mundial com o Palmeiras

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Time inglês perdeu qualidade no segundo tempo, mas saiu vitorioso. Foto: Reprodução/Twitter/Chelsea Time inglês perdeu qualidade no segundo tempo, mas saiu vitorioso. (Foto: Reprodução/Twitter/Chelsea) Foto: Reprodução/Twitter/Chelsea

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Chelsea será o adversário do Palmeiras na final do Mundial de Clubes de 2021. O time inglês passou aperto nesta quarta-feira (9), mas conseguiu vencer o Al Hilal na semifinal por 1 a 0, gol do atacante Lukaku aos 31 minutos do primeiro tempo. O lance foi marcado com uma falha determinante do lateral-esquerdo Al-Shahrani. A decisão do torneio será no próximo sábado (12), às 13h30min (horário de Brasília), no estádio Mohammed Bin Zayed.

Desencantou

Uma pitada de sorte, pela falha de Al-Shahrani, com um pouco do faro do artilheiro. Romelu Lukaku estava há cinco jogos oficiais sem marcar um gol pelo Chelsea. O último tinha sido no dia 8 de janeiro, contra o Chesterfield, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Ele tem nove gols nesta temporada de altos e baixos, em 26 partidas pelo Chelsea.

Os dois sem Mundial

Dez anos depois de perder a final do Mundial de Cubes para o Corinthians, o Chelsea voltará a disputar a decisão do torneio. Desde que o Mundial adotou o atual formato, em 2005, houve três times brasileiros campeões: São Paulo (2005), Internacional (2006) e Corinthians (2012). Nas outras todas, o vencedor foi um europeu. Lembrando, com isso, que o Palmeiras não tem, ainda, Mundial.

Salvador da pátria

Reserva de Edouard Mendy, eleito pela Fifa o melhor goleiro do mundo de 2021, o espanhol Kepa foi titular hoje e teve ótima atuação contra o Al Hilal, principalmente no segundo tempo. Ele salvou o Chelsea em pelo menos três lances capitais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte