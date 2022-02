Porto Alegre Plaza São Rafael Hotel tem programação em calendário oficial dos 250 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

No domingo (13), o belíssimo rooftop do hotel, o Plaza Sunset, terá música ao vivo, drinks e hambúrgueres especiais. (Foto: Divulgação/Plaza São Rafael)

O Plaza São Rafael Hotel prepara calendário especial alusivo aos 250 anos de Porto Alegre. No próximo dia 12 de fevereiro (sábado), uma “Caminhada Histórica” levará hóspedes e visitantes, com guia profissional, aos principais atrativos turísticos do Centro da capital gaúcha. História, cultura, belos cenários e dicas sobre a cidade serão compartilhadas ao grupo. A ação, em parceria com a Siga Turismo, terá saída às 10h, do lobby do hotel.

Já na tarde do domingo, dia 13, o hotel realizará o “Plaza Sunset”, em seu belíssimo rooftop que tem privilegiada vista do famoso pôr-do-sol de Porto Alegre, no Lago Guaíba. O Sunset terá música ao vivo e promete “um baita fim de tarde”, bem ao estilo gaúcho, com drinks, cerveja artesanal, hambúrgueres especiais e cortes selecionados. A ação tem parceria com as boutiques ZOZ Cervejas Artesanais e O luxo do Gaúcho.

“É gratificante poder contribuir com a redescoberta e com a revitalização do Centro Histórico, onde temos nosso ícone da hotelaria, o Plaza São Rafael. Estamos engajados em criar agenda para as comemorações dos 250 anos da capital do RS, cidade onde nasceu a Rede Plaza”, afirma o diretor da Rede Plaza, Oscar Schmidt.

“Recebemos milhares de visitantes a cada ano e é nossa obrigação incentivar toda e qualquer iniciativa que desenvolva e cultive a memória de Porto Alegre, seja mostrando as belezas e grandeza deste destino seja apoiando todas as ações que beneficiem nossa comunidade. O turismo de Porto Alegre precisa de todo apoio e tem o nosso!”, acrescenta Schmidt.

