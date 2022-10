Mundo Chicago e Nova York são as cidades com mais ratos nos Estados Unidos

27 de outubro de 2022

A lista é realizada anualmente pela “Orkin”, uma empresa global de controle de pragas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Pelo oitavo ano consecutivo, Chicago liderou a lista das cidades mais infestadas de ratos dos Estados Unidos. Nova York ficou em segundo lugar e, Los Angeles, em terceiro. A lista é realizada anualmente pela “Orkin”, uma empresa global de controle de pragas.

Em ordem, as dez cidades mais infestadas de roedores nos EUA são: Chicago; Nova York; Los Angeles; Washington DC; São Francisco; Filadélfia; Baltimore; Cleveland; Detroit; e Denver.

Se a compararmos com a lista de 2021, há um ano, é possível identificarmos algumas mudanças. Nova York ultrapassou Los Angeles no segundo lugar do ranking e, entrando no top 20, estão Hartford, Connecticut e Miami, que subiu três posições para garantir o vigésimo lugar.

South Bend e Fort Wayne, em Indiana, e Orlando, na Flórida, foram novas adições à lista.

Os ratos, no entanto, não são necessariamente um “incômodo”.

O “Hero Rats Project” (Projeto de Ratos Heróis) treina roedores para ajudarem no resgate de terremotos. Os ratos usam mochilas equipadas com rastreadores de localização e microfones para que possam ajudar os socorristas a localizarem sobreviventes presos em destroços.

O projeto está sendo trabalhado pela pesquisadora Donna Kean, de Glasgow, na Escócia.

Donna estava inicialmente interessada no comportamento dos primatas, mas logo ficou fascinada com a rapidez com que os ratos podem aprender e disse que é um equívoco que eles sejam considerados anti-higiênicos. Ela os descreveu como criaturas “sociáveis”. “Esperamos que nosso projeto salve vidas, porque os resultados são realmente promissores”, concluiu.

Confira a seguir a lista compelta com as 50 cidades com mais ratos nos EUA:

1) Chicago

2) New York (+1)

3) Los Angeles (-1)

4) Washington, D.C.

5) San Francisco

6) Philadelphia (+1)

7) Baltimore (-1)

8) Cleveland, Oh. (+2)

9) Detroit (-1)

10) Denver (-1)

11) Seattle

12) Minneapolis

13) Boston

14) Atlanta (+1)

15) Indianapolis (-1)

16) Pittsburgh

17) Cincinnati (+2)

18) San Diego (-1)

19) Hartford (+2)

20) Miami

21) Milwaukee (+1)

22) Houston (-4)

23) Dallas (-3)

24) Portland, OR

25) Columbus, OH (+1)

26) Richmond (+2)

27) Kansas City (-2)

28) Norfolk (-1)

29) Nashville (+7)

30) St. Louis

31) Grand Rapids (+1)

32) Raleigh (+3)

33) Champaign (+4)

34) Albany (-3)

35) Louisville (+5)

36) Sacramento (-7)

37) New Orleans (-4)

38) Charlotte (+4)

39) Buffalo (+2)

40) Flint (-6)

41) Greenville (+3)

42) Syracuse (+4)

43) Tampa (+7)

44) South Bend (+21)

45) Portland (-7)

46) Phoenix (-3)

47) Charleston

48) Ft. Wayne (+12)

49) Orlando (+3)

50) Burlington (-11).

