Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

A retomada das vendas de carne bovina desossada com menos de 30 meses de idade foi autorizada a partir desta quinta-feira Foto: Divulgação A retomada das vendas de carne bovina desossada com menos de 30 meses de idade foi autorizada a partir desta quinta-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O governo da China suspendeu o embargo à importação de carne bovina produzida no Brasil, de acordo com um comunicado divulgado nesta quinta-feira (23) pela Administração Geral de Alfândega do país asiático.

As vendas de carne bovina brasileira à China estavam suspensas por autoembargo do Brasil desde 23 de fevereiro, após a descoberta de um caso atípico da doença da vaca louca no Pará. Um protocolo assinado em 2015 pelos dois países estabelece a suspensão imediata e voluntária das exportações da carne bovina brasileira em caso de identificação da doença.

No ano passado, cerca de 62% das exportações brasileiras do produto tiveram como destino a China. Na segunda-feira (20), o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, viajou para a China. No domingo (26), o presidente Lula embarcará para o país acompanhado de uma delegação de 240 empresários, sendo 90 do setor agrícola.

China retoma as importações de carne bovina do Brasil