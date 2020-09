Porto Alegre Chuva causa transtornos em Porto Alegre e na Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

A quarta-feira é marcada por engarrafamentos no trânsito e alagamentos em Porto Alegre Foto: EPTC/Twitter A quarta-feira é marcada por engarrafamentos no trânsito e alagamentos em Porto Alegre. (Foto: EPTC/Twitter) Foto: EPTC/Twitter

A quarta-feira (30), que começou com chuva em grande parte do Rio Grande do Sul, é marcada por engarrafamentos no trânsito e alagamentos em Porto Alegre e em cidades da Região Metropolitana.

Em Sapucaia do Sul, a Defesa Civil foi acionada para atender a uma ocorrência de desmoronamento. Segundo o relato dos moradores, duas casas foram atingidas no bairro Vargas — não há informações sobre feridos.

Trânsito

A manhã começou com muitos transtornos no trânsito da BR-116, via de ligação entre a Capital e a Região Metropolitana. Em Esteio, alagamentos na pista geram muito congestionamento.

No sentido dos veículos que vão ao Vale do Sinos, o arranca e para no fluxo começa em Canoas e se estende até Novo Hamburgo. Não há informação de bloqueios causados pelo acúmulo de água, contudo, em alguns trechos, grandes poças atrapalham a circulação.

Já em Porto Alegre, a saída do Túnel da Conceição tem muita água no sentido Centro-bairro, para quem sai em direção à Sarmento Leite. Veículos passam, mas é necessário cuidado.

Há ainda relato de alagamentos em vias transversais da Sertório, em pontos da Voluntários da Pátria e na saída da tenente Ary Tarragô para a Baltazar de Oliveira Garcia.

