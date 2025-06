Rio Grande do Sul Chuvas já tiraram mais de 7,3 mil pessoas de casa no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

Até o momento, quatro pessoas morreram, outras duas ficaram feridas e uma segue desaparecida

As chuvas que caíram no Rio Grande do Sul na última semana afetaram 132 municípios e deixaram mais de 7,3 mil moradores fora de casa. Até o momento, quatro pessoas morreram por causa dos temporais, outras duas ficaram feridas e uma segue desaparecida. A última morte confirmada foi de um homem de 59 anos, na cidade de Aratiba, na Região Norte do Estado. O corpo dele foi encontrado dentro de um carro submerso no Rio Dourado, neste domingo (22).

No Rio Grande do Sul já foram resgatadas em áreas de risco mais de 730 pessoas e 140 animais. Ao menos 21 municípios estão em situação de emergência. Devido às cheias, a prefeitura de Jaguari decretou estado de calamidade pública. Mais de 1,2 mil pessoas precisaram deixar suas casas no município após as chuvas.

O prejuízo, segundo o prefeito Igor Tambara, passa dos R$ 20 milhões. Ainda de acordo com o prefeito de Jaguari, os efeitos da enchente deste ano são piores do que os do ano passado.

Frio

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo em razão das baixas temperaturas. O alerta laranja, que indica perigo, está em vigor até o fim de terça-feira (24).

De acordo com o instituto, a previsão é de um declínio maior do que 5º C, com risco à saúde. O alerta abrange quase 2 mil municípios. O Inmet ressalta ainda que a frente fria deve provocar chuvas em áreas entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul e a faixa sul de São Paulo.

A frente fria e a condição para chuva mantêm a expectativa de ocorrência de neve localizada nas áreas das serras gaúcha e catarinense, entre a noite desta segunda-feira (23) e a manhã de terça. Somado a isso, a atuação de um ciclone extratropical na costa do Uruguai, deixa o tempo mais ventoso no litoral.

As cidades de Cambará do Sul, Vacaria, Bom Jesus e São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, e Urubici, Urupema, São Joaquim e Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, podem terminar o dia com temperaturas abaixo de 0 °C. A condição de geada deve permanecer na quarta-feira (25) nestas mesmas áreas. A partir deste dia, a massa fria também começa a perder força gradativamente.

