Cidade de Bangalore ordena novo confinamento por foco de coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

O segundo país de maior população do planeta registra até o momento 23.727 mortes e 906.752 casos declarados de Covid-19 Foto: Reprodução

Mais de 13 milhões de habitantes da grande cidade de Bangalore e sua região, no sul da Índia, retornam nesta terça-feira (14) à noite ao confinamento durante 10 dias para frear a propagação do novo coronavírus.

Após um confinamento rígido em escala nacional determinado no fim de março, a Índia suspendeu a medida no início de junho, mas novos confinamentos por cidades e regiões se multiplicam ao longo do país, onde a pandemia avança com força.

O segundo país de maior população do planeta registra até o momento 23.727 mortes e 906.752 casos declarados de Covid-19. Os especialistas afirmam que o pico da epidemia ainda não aconteceu na Índia.

Mumbai e Nova Délhi eram até agora as maiores cidades afetadas pela pandemia, mas Bangalore, sede das empresas de alta tecnologia indianas, surge como um novo foco, com 19.702 casos confirmados até segunda-feira.

O governo local determinou o confinamento na cidade e distritos próximos a partir das 20h locais (11h30 de Brasília). A medida deve prosseguir até 23 de julho. Os transportes públicos serão suspensos e apenas os serviços e comércios essenciais poderão manter o funcionamento.

