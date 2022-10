Brasil Cidade de Santa Catarina é a primeira do Brasil a concluir a apuração dos votos no primeiro turno

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Foram registrados 2.015 votos no município Foto: Prefeitura de Ponte Alta do Norte/Divulgação

A primeira cidade do Brasil a ter 100% das urnas apuradas nas eleições deste domingo (02) foi Ponte Alta do Norte, em Santa Catarina. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foram registrados 2.015 votos no município. A abstenção chegou a 22,89% no primeiro turno.

A apuração foi concluída por volta das 17h30min. Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República na cidade, com 969 votos (50,21%). Lula foi escolhido por 44,4% dos eleitores (857 votos).

Para o cargo de governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) recebeu 38,71% dos votos (710 votos) entre os eleitores de Ponte Alta do Norte. O segundo colocado nesse cenário foi Décio Lima (PT), com 24,21% (444 votos).

Para o Senado, Jorge Seif (PL) liderou as escolhas no município, com 581 votos (34,58%).

