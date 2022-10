Grêmio Gurias Gremistas vencem Elite CD por 7 a 0 e seguem invictas no Gauchão

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Fotos: Morgana Schuh / Grêmio FBPA

As Gurias Gremistas seguem invictas no Campeonato Gaúcho Feminino. Desta vez, em jogo válido pela 3ª rodada, a equipe Tricolor venceu neste sábado (01) o Elite CD pelo placar de 7 a 0. Os gols foram marcados por Nubia, Emmily, Jessica Peña, Karla, Gaby Santos, Dani Barão e Jéssica Soares. Com o resultado o Grêmio segue na zona de classificação para a próxima fase.

Agora, a equipe está focada no clássico Gre-Nal, que acontece na próxima quarta-feira (05), às 19h30, no Sesc Protásio Alves.

Dentro de campo, Patrícia Gusmão preservou algumas atletas titulares e deu oportunidade para jogadoras da base, que iniciaram a partida. Gaby Santos, logo no primeiro minuto, avançou pela direita e tentou um cruzamento, que foi direto para o gol, pegando na trave. O Tricolor seguiu em cima das adversárias, procurando o gol.

O ponteiro marcava quatro minutos, quando o Grêmio tentou dois chutes de fora da área. Primeiro Laís Giacomel e, depois, Raissa Bahia tentou abrir o marcador. Após os lances, foi a vez de Núbia tentar surpreender a goleira adversária com um chute cruzado, pela linha de fundo, mas a arqueira espalmou.

A chance clara de gol veio aos oito, quando Laís Giacomel cruzou e encontrou Emmily, que chutou para fora. Um minuto depois, após as boas oportunidades, o Tricolor abriu o placar. Dalla Rosa recebeu pela esquerda, avançou para a pequena área e encontrou Núbia, sozinha, que empurrou para o fundo das redes.

As Gurias Gremistas seguiram no ataque e, aos 10’, Gaby Santos cruzou na cabeça de Dalla Rosa, que finalizou, mas a goleira ficou com a bola. Outra oportunidade clara de gol veio aos 17’, quando Emmily avançou pela grande área e deu um passe para trás, encontrando Núbia, que bateu colocado, mas a arqueira realizou uma grande defesa. Com 19’ jogados, foi a vez de Dalla Rosa tentar marcar mais uma vez, mas nas duas chances, a bola encontrou a trave.

Enquanto isso, a defesa gremista não sofria perigo. Só dava Grêmio. O relógio chegava aos 23’, quando Gaby Santos, pela esquerda, cruzou. A bola sobrou para Mónica, que apenas escorou, mas a tentativa foi pela linha de fundo. A pressão era toda tricolor, com uma chance atrás da outra. Com meia hora de jogo, Laís Giacomel avançou para dentro da grande área e bateu. A finalização foi na trave.

Aos 31’, o Grêmio teve um pênalti a seu favor, quando Emmily foi derruba na área. Raíssa Bahia bateu, mas a arqueira defendeu. Após o lance, o Tricolor seguiu tentando ampliar o placar, mas a defesa adversária conseguia afastar. O ponteiro chegava aos 40’, quando as Gurias Gremistas colocaram mais uma bola na trave. Dessa vez, Lari Sanchez chegou chutando forte e quase ampliou.

A segunda etapa iniciou sem mudanças na equipe Tricolor. Assim como no primeiro tempo, o Grêmio seguiu pressionando no ataque. O segundo gol saiu aos 10’. Após cruzamento de Núbia, Emmily Karla não deixou escapar e empurrou a bola para o fundo das redes.

Aos 12’, Patrícia Gusmão realizou as primeiras mudanças. Karla Alves, Jessica Peña e Jéssica Soares entraram nas vagas de Lari Sanchez, Dalla Rosa e Ana Guimarães. Dois minutos depois, a colombiana marcou o terceiro. No lance, a camisa 14 recebeu na entrada da grande área, de frente para o gol e bateu colocado, estufando as redes.

Outro pênalti foi marcado aos 16’, quando, mais uma vez Emmily foi derrubada na área. Karla Alves bateu e marcou. Um minuto depois, Gaby Santos deixou sua marca e fez o quinto gol gremista. A atacante chutou cruzado, pela esquerda e correu para o abraço.

O ponteiro chegava aos 24’, quando Gaby Santos e Mónica Ramos deixaram o gramado para as entradas de Dani Barão e Tchula.

Com 27’, Dani Barão, não deixou passar e ampliou o placar. No lance, após o cruzamento, a bola sobrou para a atacante que empurrou para as redes. As Gurias Gremistas seguiram no ataque e não desperdiçaram a chance, aos 32’. Jéssica Soares recebeu na esquerda e chutou cruzado, ampliando o marcador.

No final da partida, a equipe tentou ampliar o placar, mas não dava tempo para mais. Final de jogo: Grêmio 7×0 Elite CD.

