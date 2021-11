Geral Cidades americanas oferecem 100 dólares para crianças se vacinarem contra a covid

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

A aplicação do imunizante da Pfizer contra a covid-19 teve aprovação federal para uso em crianças de 5 a 11 anos. (Foto: Reprodução)

Várias cidades e alguns Estados dos Estados Unidos estão oferecendo às crianças de 5 a 11 anos US$ 100 (R$ 554) se elas forem vacinadas contra o coronavírus. Recentemente, a aplicação do imunizante da Pfizer contra a covid-19 teve aprovação federal para uso nessa faixa etária.

A cidade de Nova York permite que as crianças que as crianças que se vacinem recebam a quantia ou optem por ingressos para a Estátua da Liberdade ou outras atrações, ou ainda para jogos do time de beisebol Brooklyn Cyclones. É o mesmo programa que já estava disponível para pessoas mais velhas que foram vacinadas.

“Nós realmente queremos que as crianças aproveitem, que as famílias aproveitem isso”, disse o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, na última quinta-feira (4), segundo o jornal Metro, dois dias depois que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) liberaram a vacina da Pfizer para crianças.

Em Chicago, as crianças imunizadas receberão vales-presente. Em 12 de novembro, as aulas serão suspensas para que os menores possam se dirigir a postos de vacinação da prefeitura.

Autoridades do Estado da Louisiana disseram que crianças de 5 a 11 anos também receberão o prêmio de US$ 100 em breve.

Já em San Antonio (Texas), os pais e responsáveis podem reivindicar um cartão-presente no mesmo valor para fazerem compras em uma rede de supermercados que topou parceria com a prefeitura.

Os EUA já registraram 46,4 milhões de casos de covid-19, com 754 mil mortes. No mundo, número de óbitos já superou a marca de 5 milhões.

Aprovação

O CDC, órgão de saúde dos Estados Unidos, informou na última terça-feira (2) que aprova a aplicação da vacina da Pfizer contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A vacinação dessa faixa etária começou no último dia 3 no país.

“O CDC agora expande a recomendação de vacinação para cerca de 28 milhões de crianças nesta faixa etária nos Estados Unidos e permite que os distribuidores comecem a vaciná-las o mais rápido possível”, disse o documento, divulgado no site do órgão de saúde.

A decisão ocorreu após a autorização da agência reguladora dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) no último dia 29. Exceto por uma abstenção, os especialistas votaram de forma unânime, apontando que os benefícios da prevenção contra a covid-19 superam eventuais riscos associados à vacinação nesta faixa etária.

No último dia 22, a Pfizer informou que sua vacina contra a covid-19 é segura e mais de 90,7% eficaz na prevenção de infecções em crianças de 5 a 11 anos.

O estudo acompanhou 2.268 crianças que receberam duas doses da vacina ou placebo, com três semanas de intervalo. Cada dose foi um terço da quantidade administrada a adolescentes e adultos. As informações são do jornal e do portal de notícias G1.

