Rio Grande do Sul Cidades gaúchas mais afetadas pelos temporais acumulam quase R$ 150 milhões em prejuízos à agropecuária

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Municípios com maior volume de perdas financeiras e humanas são Maquiné e Caará, no Litoral Norte. (Foto: Arquivo/Defesa Civil)

Boletim elaborado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) contabiliza em mais de R$ 149 milhões o total de prejuízos causados à agropecuária nas 37 cidades gaúchas mais afetadas pelos temporais dos dias 15 e 16 deste mês. O maior volume financeiro de perdas foi registrado em Maquiné e Caraá, ambas no Litoral Norte.

Os dois municípios também concentram a maioria das mortes decorrentes do ciclone. São dez casos fatais (cinco em cada um) para um total de 16, o que representa uma prevalência de 62,5%.

Ainda de acordo com a estatística, na agricultura os cultivos mais afetados incluiem milho, bergamota e alface. Já na criação de animais, o destaque fica por conta de aves comerciais, gado e suínos. O relatório oficial ressalta:

”As perdas em decorrência do fenômeno climático têm impacto direto na economia local e na sustentabilidade das atividades agropecuárias das regiões afetadas, exigindo ações urgentes em apoio a agricultores e criadores, bem como a buscar de soluções para recuperar as perdas”.

Ranking de prejuízos

– Maquiné – R$ 52,2 milhões

– Caraá – R$ 16,3 milhões.

– Montenegro – R$ 14,6 milhões.

– Rolante – R$ 10,1 milhões.

– Presidente Lucena – R$ 6,8 milhões.

– Itati – R$ 6,6 milhões.

– São Sebastião do Caí – R$ 4,8 milhões.

– Tupandi – R$ 4,6 milhões.

– Três Forquilhas – R$ 4,3 milhões.

– Taquara – R$ 3,8 milhões.

– Riozinho – R$ 3,7 milhões.

– Viamão – R$ 3 milhões.

– São José do Hortêncio – R$ 2,9 milhões.

– Morro Reuter – R$ 2,2 milhões.

– Dois Irmãos – R$ 1,9 milhão.

– Feliz – R$ 1,1 milhão.

– Três Cachoeiras – R$ 1,1 milhão.

– Gravataí – R$ 967,8 mil.

– Ivoti – R$ 780 mil.

– Santo Antônio da Patrulha – R$ 728,1 mil.

– Mampituba – R$ 690,9 mil.

– Paverama – R$ 602,6 mil.

– Picada Café – R$ 535 mil.

– Portão – R$ 526 mil.

– Lindolfo Collor – R$ 482,7 mil.

– Dom Pedro de Alcantara – R$ 454,2 mil.

– Osório – R$ 451,6 mil.

– Araricá – R$ 434 mil.

– Bom Princípio – R$ 375 mil.

– Venâncio Aires – R$ 344,9 mil.

– Morrinhos do Sul – R$ 260,2 mil.

– Harmonia – R$ 248,7 mil.

– Vale Real – R$ 200 mil.

– São Leopoldo – R$ 150,2 mil.

– Igrejinha – R$ 98,1 mil.

– Parobé – R$ 63,9 mil.

– Capão da Canoa – R$ 45 mil.

Pedido de providências

Na quarta-feira (21), uma comitiva do governo do Rio Grande do Sul se reuniu em Brasília com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes,. No encontro, a equipe apresentou a primeira estimativa de recursos necessários para reconstrução de cidades afetadas pelo ciclone.

O reconhecimento dos decretos de homologação da situação de emergência é o primeiro passo para liberação de recursos às prefeituras. Também é necessária a aprovação, pelo ministério, dos planos de trabalho enviados por cada município.

(Marcello Campos)

