Porto Alegre Theatro São Pedro promove nova atração musical gratuita em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Programa destaca repertório erudito interpretado por alunos de canto lírico. (Foto: Vitória Proença/Ospa)

A partir desta semana, o complexo cultural do Theatro São Pedro oferece mais uma atração musical gratuita. É o projeto “Ópera Estúdio”, com recitais ao vivo na última quarta-feira de cada mês – até setembro. Em destaque, apresentações de alunos do curso de canto lírico realizado pela instituição, em parceria com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Os detalhes podem ser conferidos em ospa.org.br.

Serão duas sessões por dia de evento, sempre no Teatro Oficina Olga Reverbel (anexo ao prédio no Centro Histórico). A primeira, às 15h, tem como foco crianças de escolas de todo o Estado, mediante inscrição prévia. Já a segunda, às 19h, é voltada ao público em geral, com ingresso por ordem de chegada e doação de 2 quilos de alimento não perecível.

Na edição inaugural, quarta-feira que vem (28), serão interpretadas peças individuais, sob acompanhamento do pianista Patrick Menuzzi. Programa: composições de nomes fundamentais da música erudita, como Händel, Mozart, Donizetti, Puccini, Verdi, Gounod e Bizet, em um ambiente intimista que inclui velas acesas no palco.

O professor Carlos Rodriguez, que ministra a Oficina de Conjuntos e Produção de Espetáculos, explica que os recitais serão didáticos, pois os cantores farão comentários sobre as obras, inclusive lançando mão de recursos cênicos. “Cada cantor vai discorrer sobre a sua personagem e apresentar a situação que ela vive na obra”, conta.

Projeto

Realizado pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), o Ópera Estúdio oferece, a cantores em início de carreira, a possibilidade de estudar junto a uma equipe multidisciplinar de professores. Em sua segunda edição, o projeto conta com a parceria cultural da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) e da Fundação Theatro São Pedro (FTSP).

Após uma seleção por audições, 27 participantes foram aprovados para seis meses de aulas com grandes referências da música no Brasil. O público poderá acompanhar a evolução da turma em quatro recitais e também no espetáculo de encerramento que será realizado em novembro: a montagem completa da ópera Carmen, de Georges Bizet.

“A primeira edição do Ópera Estúdio, no ano passado, abriu um novo capítulo na história da ópera no Rio Grande do Sul”, ressalta o texto de divulgação. Com 18 cantores, a turma pôde aprimorar suas habilidades em aulas semanais de canto, repertório, expressão corporal e cênica, dentre outros fundamentos, totalizando carga horária superior a mil horas. Em dezembro, a iniciativa culminou em adaptação inédita da opereta “A Viúva Alegre”, de Franz Lehár.

Assim como em 2022, o diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, assina a coordenação-geral do Ópera Estúdio. Já os professores Eiko Senda e Flávio Leite são os diretores pedagógicos do projeto.

(Marcello Campos)

