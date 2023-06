Rio Grande do Sul Concurso para professor da rede estadual gaúcha: 1.500 vagas em disputa neste domingo

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Provas objetivas e de redação serão realizadas em 30 cidades. (Foto: EBC)

A Secretaria da Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul realiza neste domingo (25) as provas do concurso para professor da rede pública estadual. Com um total de 1,5 mil vagas em 30 cidades gaúchas, o processo seletivo é destinado às áreas de Educação Básica, Profissional e Indígena.

O contingente total de inscritos é de 24,6 mil. A maior procura é registrada no segmento Ciências Biológicas, com 84,6 candidatos por vaga. Em Georgrafia o índice é de 72,2, ao passo que Educação Especial tem 61 postulantes por cargo.

Pela primeira vez, o certame atende às exigências do Decreto Estadual nº 56.229/2021, prevendo a reserva de cotas para negros, indígenas, transgêneros e pessoas com deficiência. Os detalhes podem ser conferidos no site estado.rs.gov.br.

Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Estrela, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Soledade, Três Passos, Uruguaiana e Vacaria.

Logística

– Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h45min e fechados às 13h45min. A aplicação das provas objetiva e de redação terá início 15 minutos após o fechamento dos portões.

– Já a duração é de quatro horas, incluindo o tempo para marcação do cartão de respostas da prova objetiva e preenchimento da folha com a versão definitiva da redação.

– A prova objetiva terá 60 questões, que contemplam língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação da educação, além de conhecimento e habilitação do professor.

– Depois desta fase (que é eliminatória e classificatória), serão realizadas as provas de redação e de títulos. Também haverá testes específicos para os docentes que pretendem atuar em comunidades indígenas guarani e caingangues.

– Encerrado prazo para recursos, os resultados do certame serão homologado pela Secretaria da Educação e publicados no Diário Oficial do Estado, bem como em institutoaocp.org.br. Cada região e área/habilitação em disputa terá cinco listas, considerando-se a ordem de classificação dos candidatos.

(Marcello Campos)

2023-06-24