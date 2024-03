Acontece CIEE-RS está com inscrições abertas para a Residência Jurídica do Tribunal de Justiça do RS até esta quinta-feira (29)

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Processo seletivo oferece 100 vagas mais cadastro reserva, e a prova acontece em março no formato online.

O Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE-RS) está com inscrições abertas até esta quinta-feira (29) para a prova da Residência Jurídica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). São 50 vagas para a Comarca de Porto Alegre e mais 50 para a sede administrativa do TJRS, além do cadastro reserva. A prova será realizada no dia 18 de março na modalidade online.

Este é o primeiro edital do TJRS para Residência Jurídica. As vagas são destinadas a bacharéis em Direito que estejam cursando, pelo menos, a segunda pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área, ou que tenham concluído algum curso de pós-graduação na área do Direito há, no máximo, cinco anos, contados da data da publicação do edital vigente.

“É uma oportunidade importante de treinamento e qualificação, pois o residente pode experimentar as atividades e rotinas do Poder Judiciário, com a supervisão de um magistrado, que será o seu orientador. A Residência Jurídica abrange desde ensino, pesquisa e extensão até as atividades práticas da área, por meio do auxílio que o residente irá prestar aos servidores nas suas funções no Tribunal de Justiça”, afirma o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto.

A carga horária é de seis horas por dia. A bolsa, somando os benefícios de auxílio alimentação e auxílio transporte, é de R$ 3.993,99. O edital está disponível no site do CIEE-RS, na área de processos seletivos, onde também podem ser feitas as inscrições. Dez por cento das vagas são destinadas a pessoas com deficiência e 30% reservadas a pessoas negras.

Para dúvidas e outras informações, estão disponíveis os canais da Central de Relacionamento com Cliente, pelo telefone (51) 3363-1000, atendimento pelo chat do portal www.cieers.org.br ou e-mail processoseletivoTJ@cieers.org.br.

