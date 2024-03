Esporte Cristiano Ronaldo é suspenso e multado na Arábia Saudita por gestos obscenos

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

O incidente ocorreu após a vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre o rival Al-Shabab. Foto: Reprodução O incidente ocorreu após a vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre o rival Al-Shabab. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O astro português do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo, foi suspenso por uma partida e multado por “provocar” torcedores em uma partida da Saudi Pro League no domingo (25).

O incidente ocorreu após a vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre o rival Al-Shabab, de Riad, capital do país. Nas imagens do jogo, CR7 pode ser visto colocando a mão no ouvido durante os gritos dos torcedores adversários do Al-Shabab, e depois colocando a mão nas partes íntimas, enquanto puderam ser ouvidos gritos de “Messi, Messi, Messi!” das arquibancadas.

Na quarta-feira (28), a Federação Saudita de Futebol (SAFF) disse que o atacante de 39 anos violou o Artigo 57-1 do Regulamento de Disciplina e Ética. Como resultado, Ronaldo foi suspenso por uma partida, condenado a pagar cerca de 2.666 dólares (cerca de R$ 13319) à SAFF e um adicional de 5.333 dólares (R$ 26.644) ao Al-Shabab pela apresentação de queixas. A decisão não pode ser apelada, acrescentou a SAFF.

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo ingressou no Al-Nassr após uma saída amarga do Manchester United, no fim de 2022. Ele marcou 14 gols em 16 jogos no Campeonato Saudita no ano passado e é o artilheiro da liga na atual campanha com 22 gols em 20 partidas.

A estrela do Real Madrid e da Juventus tornou-se o nome de maior destaque a rumar à Saudi Pro League em janeiro de 2023.

