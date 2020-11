Os bancos digitais, como Nubank, Next e C6 Bank, têm como proposta oferecer seus serviços de maneira 100% eletrônica, sem enfrentar filas em bancos. O aplicativo dessas fintechs permite abrir uma conta, gerenciá-la, realizar transferências e pagamentos, e fazer investimentos pelo celular. Por isso, é importante tomar cuidado especial com o smartphone, já que ele é o principal meio para movimentar a conta em um banco digital.

O correntista deve se atentar a perigos como roubo online, ataque de vírus, phishing, golpes e transações fraudulentas. Boas práticas como criar senhas difíceis, tomar cuidado com links de acesso estranhos e, até mesmo, realizar pesquisas aprofundadas sobre o banco podem ajudar o cliente a proteger sua conta bancária na Internet.

1) Pesquise sobre o banco antes de abrir uma conta

Uma das principais dicas antes de abrir uma conta digital é pesquisar — e muito — sobre os bancos e comparar todos seus benefícios e desvantagens. É importante verificar fatores como segurança de dados e plataforma de suporte em casos de problemas, além de conferir opiniões de clientes e entrar em contato com o atendimento online de cada plataforma para tirar todas as suas dúvidas.

Outra pesquisa importante é averiguar a nota da fintech no Reclame Aqui. No site de reclamações, é possível verificar os principais relatos de problemas de clientes, se eles foram resolvidos e a taxa de resposta da empresa. Por exemplo, o Nubank tem nota 7.1 de 10, e um índice de resolução de problemas de 71,9%.

2) Suspeite de contatos fora do app do banco

Os bancos digitais costumam entrar em contato com o cliente apenas pelo aplicativo, por isso sempre desconfie de qualquer contato por redes sociais, e-mail, SMS ou links suspeitos. Nunca acesse sua conta digital por hiperlinks em e-mails, janelas pop-up ou buscadores, tipo o Google. Ao receber alguma mensagem em plataformas diferentes, entre em contato com o suporte oficial do banco.

Além disso, quando estiver no navegador, fique de olho se o link do banco é seguro, conferindo o domínio e baixando antivírus no dispositivo. Também se mantenha informado sobre quaisquer notícias divulgadas em veículos confiáveis, para ficar de olho possíveis novos golpes e acompanhar novidades do seu banco.

3) Cuide da senha de acesso do app

A senha do aplicativo é de extrema importância, porque o código dá acesso às principais funções bancárias. Caso o banco dê a opção de criar a senha, crie uma bem forte, e tenha cuidado para guardá-la de terceiros. Uma dica essencial na hora de montar o código de segurança é não utilizar sua data de nascimento, número de telefone, endereço, seu nome ou nome de parentes e conhecidos. É melhor usar aplicativos especializados em criar senhas, e até mesmo o Google Chrome tem uma função do tipo para colaborar com a segurança do usuário.

4) Proteja o celular

Proteger o aparelho celular é proteger todos seus dados de aplicativos, inclusive de bancos digitais. O usuário deve manter o smartphone seguro com senha de acesso forte e proteção antivírus. Também é importante tomar cuidado ao baixar aplicativos na Google Play ou App Store: leia as informações na descrição e veja quais autorizações são requeridas pelo programa. Reconsidere a instalação do app se as permissões forem muito invasivas sem justificativa do serviço.

5) Acesse o banco de preferência só pelo celular

É interessante só acessar aos bancos digitais pelos aplicativos no celular, já que eles recebem constantes atualizações de segurança para identificar possíveis riscos de novos golpes e hackers. No entanto, caso necessite entrar no banco pelo computador, é possível seguir algumas dicas para maior segurança, como nunca acessá-los via wi-fi público. Sempre escolha uma rede segura e dê preferência à sua conexão própria.

Além disso, acesse sua conta digitando o endereço na barra do navegador, e procure pelo HTTPS na URL, que indica maior segurança que links apenas com HTTP. Durante as transações, nunca deixe seu computador sem supervisão e saia de todas as suas contas após finalizar o uso.