Tecnologia Cinco novos recursos prometem deixar o WhatsApp de cara nova; saiba quais

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

As novidades do WhatsApp serão para os sistemas Android e iOS. (Foto: Reprodução)

Os novos recursos do WhatsApp serão liberados muito em breve e deixarão o aplicativo de cara nova. As novidades ficarão disponíveis para os dispositivos que possuem os sistemas Android e iOS. O site especializado WABetaInfo detalhou alguns recursos que serão liberados dentro dos próximos meses.

App de mensagens com uma nova interface

O mensageiro terá uma nova interface para as chamadas de voz na versão beta para iOS. O mesmo recurso também será liberado para Android.

Após os usuários reclamarem da atualização que traz uma lista de contatos redesenhada, o app resolveu restaurar as alterações em uma atualização beta para o sistema Android. A mudança deve ficar disponível em breve para todos os usuários.

Nova mudança no aplicativo

Outra atualização para o beta Android 2.22.5.11 é a inserção de uma nova visualização no compartilhamento de imagens e vídeos, que agora aparecerão como se fossem documentos. Não foi detalhado se essa alteração será oficial ou somente temporária.

Emojis no WhatsApp

Será possível agora usar atalhos no novo update beta para Windows 2.2206.1.0 (versão UWP) para o envio de emojis. Essa novidade é era aguardada por muitos usuários.

Nova forma de enviar áudio

É possível já visualizar algumas mudanças também nos envios das notas de voz. O ícone foi alterado, bem como o botão, a velocidade da reprodução e as ondas de voz que agora aparecem.

WhatsApp para PC

Por fim, também existem mudanças para a versão do mensageiro no desktop beta. Novos indicadores de criptografia de ponta a ponta no WhatsApp estão sendo desenvolvidos para uma atualização futura. O mesmo recurso também está em desenvolvimento para a versão beta para iOS.

Como recuperar mensagens apagadas

Usuários do WhatsApp com frequência apagam mensagens que não deveriam. Nessas situações podem até pensar que perderam o conteúdo para sempre, mas existe uma possibilidade para recuperar. No entanto, é preciso ter armazenado no seu celular um backup anterior do mensageiro.

Veja o passo a passo de como recuperar mensagens apagadas no WhatsApp:

Primeiramente será necessário entrar no WhatsApp e ir nas configurações/ajustes do aparelho. Feito isto, toque na aba “Conversas” e na sequência em “Backup de Conversas”. Na página aparecerá quando foi a última vez que o celular salvou as suas informações.

Ao certificar de que a mensagem na qual queira recuperar esteja no último backup, desinstale e instale o WhatsApp novamente. Quando os passos de inserir o número de telefone e código de autenticação forem concluídos, selecione a opção “restaurar o backup”. Com isso, as suas conversas e arquivos voltarão a aparecer.

